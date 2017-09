El concejal del PJ Hugo Romero salio al cruce de las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino (ver)

Discriminados: Respecto de la discriminación que denunció Martín Pérez en el Congreso, y también el intendente Walter Vuoto desde la capital fueguina, por la no remisión de fondos a municipios que no son afines al gobierno, el concejal indicó que el intendente Gustavo Melella comparte la misma situación y reconoció serias dificultades para ambas administraciones, agravada por la deuda de coparticipación del gobierno.

Recorte a municipios: Por otra parte, alertó sobre un nuevo avance sobre los fondos municipales, tras el ingreso del proyecto de presupuesto 2018, con un déficit de casi 7.300 millones, cuando heredó 1.100 millones de la gestión Ríos. “Yo creo que la gobernadora se equivoca al no poder clarificar cuál era la verdadera situación de la provincia y establecer un trabajo conjunto. Hasta el momento no vi los números y espero hacerlo para tener una evaluación más clara. Uno finalmente no sabe cuáles eran los números de la provincia en su momento, como sí los dio a conocer el intendente Vuoto”, dijo, sin poder comprender esta diferencia entre ingresos y egresos que se plantea ahora.

Romero en dialogo con Radio Universidad negó que al intendente Walter Vuoto le falte “cintura política” con el gobierno nacional, para lograr fondos para la ciudad y manifesto que “La gestión que hace el intendente Walter Vuoto es para la ciudad de Ushuaia, y no es que le falte cintura política. Uno está identificado con un partido político, como referente de La Cámpora y representando al Frente para la Victoria, que nos llevó a ganar la provincia, la ciudad de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y la metodología es no someternos a las órdenes que quieren bajar desde el gobierno provincial para hacer un ajuste en los trabajadores. Ahí hay una gran diferencia con nosotros”, remarcó.“Desde la ciudad no estamos de acuerdo con estas medidas y pasó lo que pasó: la provincia explotó el año pasado, los gremios no estuvieron de acuerdo y la compañera Rosana Bertone trató de pasar el bisturí por lo más fino, que son los trabajadores, y nosotros no lo compartimos”, dijo.“Cuando se recibió el municipio de Ushuaia, con una deuda de 360 millones, marcó la pauta de que no se hicieron bien las cosas. El ex intendente Federico Sciurano, que también es candidato a diputado, recibió de la gestión anterior 300 millones de pesos para obras, por fuera de la coparticipación que le corresponde a los municipios, y era de un partido distinto. Esa es la gran diferencia que hay con el gobierno actual. El jefe de gabinete Marcos Peña lo expresó claramente en el Congreso de la Nación, y creo que hay una persecución política a los intendentes, porque tanto Gustavo Melella como Walter Vuoto son los más perjudicados por no ser afines al gobierno nacional”, aseveró.Romero apuntó contra el gobierno provincial por cercenar además las posibilidades de los municipios, al punto de no respetar pautas institucionales, como la invitación ante la visita del ministro del Interior Rogelio Frigerio, que anunció obras para las ciudades. El jefe de gabinete Leonardo Gorbacz dijo que los había invitado pero no confirmaron la reunión y Romero afirmó que falta a la verdad: “No me consta esto y me parece que falta a la verdad, porque en las dos oportunidades que estuvo Rogelio Frigerio anunció obras para la provincia que hasta ahora no se concretaron. Esto marca la pauta de que el gobierno provincial sigue dependiendo de promesas que le ha hecho la Nación, obviamente para las próximas elecciones”, manifestó.Ante la cláusula que figura en el proyecto de presupuesto, para hacer operativa toda la ley 1070 si no se prorroga la ley de emergencia del ex IPAUSS, por lo cual se descontará a los municipios y entes autárquicos el equivalente al déficit que generan sus jubilados, con destino a la caja de previsión, dijo que “nosotros estamos hablando con algunos legisladores para ponernos a tono con esto y hacer todo lo posible para que no se les sigan sacando recursos a los municipios. Ya recibimos una municipalidad prácticamente quebrada, y el intendente Melella también ha pasado bastantes problemas con el gobierno provincial por no recibir los recursos”.