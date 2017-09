El comisario Marcelo Guerrero, conocido como comisario “Whatsapp”, ex titular de la comisaría Quinta de la ciudad de Río Grande, será indagado, bajo la imputación de “incumplimiento a los deberes de funcionario público”, el próximo 10 de octubre.

Todo se origino el pasado 20 de mayo desde la Unidad Regional Norte y por orden de la jefatura policial, se ordenó al comisario Marcelo Guerrero cesar en sus funciones en la jefatura de la comisaría Quinta de Río Grande (ver)

Lo cierto es que, la decisión de Guerrero, de coordinar con la víctima la presencia o no de una consigna policial, dejó al descubierto el incumplimiento de una orden emanada por las autoridades judiciales.

Tras varios meses de investigación, se determinó que sea indagado por un grave y polémico episodio que se dio con una consigna policial ordenada por la Justicia en el domicilio de una mujer que sufría situaciones de violencia de género y que además, habría sido abusada por su ex pareja.La medida, por ese entonces, se adoptó en el marco de un sumario administrativo interno, que llevó al apartamiento de Guerrero de su cargo, a partir de una grave situación que se dio con una consigna policial ordenada por la Justicia en el domicilio de una mujer que sufría situaciones de violencia de género.Ante semejante hecho de violencia, Guerrero se remitió a explicar que la consigna policial se coordinaba con la víctima en los horarios en que se encontraba en la vivienda, y se levantaba cuando se ausentaba, presencia que la víctima, según el comisario, no notificó.De esta manera, Marcelo Guerrero, no solo está apartado de su cargo, sino que además, ahora deberá responder penalmente, imputado del delito de “incumplimiento a los deberes de funcionario público”. Se fijó fecha para su declaración indagatoria, el próximo 10 de octubre.