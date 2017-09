“No queremos que pinten Tierra del Fuego de amarillo”

Colazo, fustigó a los candidatos de la alianza Cambiemos y le apuntó a la fórmula del macrismo: “que no nos vengan a querer vender que trabajan por Tierra del Fuego, porque trabajan para agrupaciones que no están en nuestra provincia. Trabajan para un modelo de país en el que nosotros no somos protagonistas”, aseguró.La actual concejal de Río Grande se mostró confiada en “poder revertir y juntar los votos que nos faltan, sobre todo si estamos juntos trabajando por este sueño que es reafirmar la conducción de nuestra gobernadora Rosana Bertone".“Si estamos todos unidos vamos a poder lograr este proyecto de provincia que nos incluya a todos de verdad. Una gestión que está haciendo las cosas como nunca se hicieron en nuestra historia”, sostuvo en relación al Gobierno provincial actual.En tanto el Vicegobernador Arcando al momento de dar su discurso pidió una tormenta de votos para los candidatos del Frente.