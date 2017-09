La Gobernadora Bertone precisó que los diputados y senadores que responden a los mandatarios justicialistas que vienen trabajando en conjunto por la renovación del peronismo integrarán en bloque que conduce el actual Senador por Rio Negro, Miguel Pichetto. Bertone precisó que el Partido Justicialista debe modernizarse y que sus líderes “no estén vinculados a hechos de corrupción”, en una clara alusión a la proximo ingreso de la ex presidente, Cristina Fernandez al Congreso como Senadora por la Provincia de Buenos Aires.

Aun cuando en las PASO sus candidatos terminaron en tercer lugar, Bertone consideró que el Frente Tierra de Unión todavía tiene chances ciertas en octubre de obtener una de las dos bancas en juego.

En declaraciones que confirmaron el claro alejamiento de Bertone de la ex presidente, la Mandataria provincial dejó en claro que no se alinearán a un bloque parlamentario que pueda conducir la candidata a Senadora por la Provincia de Buenos Aires y ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.En ese marco dijo que resulta importante que los Gobernadores del PJ trabajen fuertemente en sus distritos “para tratar de ganar y tener diputados y senadores propios para aglutinar en un bloque” que se encolumne detrás de la figura del actual presidente del Bloque de Senadores justicialistas.“Espero tener una Banca en Diputados ya que de los 5 actuales ninguno es de mi espacio” dijo, a la vez que reiteró su crítica a los que “votan por cuestiones ideológicas y no por lo que necesitamos, como pasó con la ley autopartista, así que esperamos contar por lo menos con un Diputados”, que se sume junto a los Senadores Ojeda y Catalán Magni “al bloque Miguel Pichetto”.“Discutir la cuestión partidaria en medio de una elección no nos iba a llevar a nada” explicó. Manifestó que una vez superada esta instancia electoral “nuestro gran desafío es transformar nuestro partido en un partido moderno que sepa comprender lo que la sociedad argentina piensa, obviamente en un partido cuyos líderes no estén vinculados a hechos de corrupción”. En lo que pareció un mensaje por elevación al kirchnerismo dijo que “cuando uno predica algo, lo que dice se tiene que condecir con lo que uno es; sino es muy difícil hacer un llamamiento moral sino uno después no lo practica”.