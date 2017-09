Después de las declaraciones de las gobernadora manifestando que el SUTEF desde el año 95 viene arruinando la vida a los chicos de TDF (ver) "Vamos a tener el año con el mayor número de días de clase" . "Hay que gente que trabaja mucho para que las escuelas estén abiertas. A los vivos hay que tratarlos de otra manera ", sobre los problemas generados en establecimientos educativos que suspenden sus actividades por falta de personal de limpieza. En ese marco justificó el traspaso de los trabajadores POMyS a la órbita a la Secretaría General.

Eposto aseguró que "en la semana han llegado malos comentarios y quiero llevar la tranquilidad a los POMyS que se va a respetar su trabajo y queremos invitarlos a que sumen a esta idea de ordenar. Queremos que el empleado esté mejor atendido, que cobre su guardia, que tenga sus materiales. En esta provincia no se reconoce a los idóneos. Una mujer que trabaja hace muchos años en una escuela puede estar a cargo y llevar adelante la limpieza".

"Se está haciendo un análisis de las licencias. Cuando fue el megapase ingresó mucha gente de edad avanzada y hoy implica que mucha gente que limpia en las escuelas tenga los achaques propios de la edad. Mas allá que siempre está el vivo . Tenemos dos o tres empleados que no iban a trabajar y nadie sabía por qué. Eso lo encontramos en este ordenamiento", concluyó.

"Esto está en el marco del ordenamiento del Estado que veníamos llevando adelante. Veíamos que en un ministerio tan grande como el de Educación, los POMySs estaban relegados. Y considerábamos que perdíamos días de cales por falta de POMyS o de limpieza en las escuelas. Por eso la gobernadora pidió que la parte POMyS dependa de la secretaría General y a su vez de Recursos Humanos para dar mejor agilización a la entrega de materiales de limpieza y el ordenamiento de las áreas", explicó.El funcionario se refirió a la situación de la Escuela 45 de Tolhuin. "La gobernadora estaba enojada porque a las 6 de la tarde uno de mis directores con otros trabajadores se fueron hasta Tolhuin, limpiaron la escuela y al otro día se dijo que no había clases. Esto era una lucha de WhatsApp, por un lado decían que no había clases porque estaba sucio. Y por otro lado salimos con otros WhatsApp para informar la verdad. Son cosas que surgen desde el anonimato, pero estamos preparados para darle lucha y demostrar que con los chicos no se tienen que meter. Vamos a tener el año con el mayor número de días de clase".