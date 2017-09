La gobernadora Bertone acuso al SUTEF de arruinarle la vida a los jóvenes de Tierra del Fuego desde el año 1995 con los paros, en declaraciones a una FM la mandataria reitero que por los paros de los docentes desde el año 95 “se le ha arruinado la vida a los chicos” .

Luego de las declaraciones de Bertone desde el SUTEF emitieron un comunicado de prensa donde manifestaron la más profunda preocupación por las declaraciones de Bertone debido a su grado de irresponsabilidad como primera mandataria de la Provincia.

En un estado democrático, el grado de estigmatización que realiza la Gobernadora sobre los docentes, sobre el sindicato y sobre el Secretario General elegido por los docentes como su representante, es un hecho de gravedad institucional muy grande. Sumado a la persecución laboral, sindical y política resulta un peligro para el bienestar general, un ataque a los derechos de los trabajadores y deja a las claras que la gestión de Bertone como Gobernadora será para Tierra del Fuego una época de las más oscuras de la Provincia, menciona el documento del gremio docente.

"Desde el año 1995, en esta provincia, se les ha arruinado la vida a los chicos de las escuelas públicas, no han podido tener una carrera porque de los paros que han tenido no han podido avanzar", cuestionó.También recalcó que "gracias a Dios, al trabajo que hemos hecho y al compromiso de docentes y directivos, se ha revertido esta situación en el último año".Las declaraciones de la mandataria surgieron debido a una supuesta interrupción de clases en la Escuela N° 45 de Tolhuin y no solo eso sino que también Bertone criticó al Vicedirector del establecimiento a quien tildo de