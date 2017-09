Después de conocerse la información de un abuso entre menores y el reclamo de un grupo de padres de la Escuela Nº 13 (ver)

“La idea es formar un grupo de referentes ya que en el Juzgado no hay lugar para recibirlos a todos. Los hechos no se produjeron en el colegio, y si lamentablemente pasó hacía el interior de una de las familias”, señaló Ferreto. Y agregó: “A partir de ahí, hacer saber a los padres que el Juzgado vino a la Dirección de la Escuela acompañada por la secretaria de Minoridad el mismo miércoles, ya que el día anterior nos enteramos”.

El magistrado dijo:



La víctima sería un chico de tercer grado -7 años- de la Escuela N°13, quien habría sufrido vejaciones por parte de dos alumnos de sexto, de 11 y 12 años. ‘Nos enteramos por Whatsapp cuatro días después del hecho; acá se tapa todo’, expresó un papá, con suma preocupación.

El juez de Familia y Minoridad N° 1 de Ushuaia. Dr Alejandro Ferreto, dialogó con FM Aire Libre dando algunos detalles del hecho ocurrido en Ushuaia, el magistrado indico que fue hace una semana, cuando una familia denunció un caso de abuso sexual por parte de dos niños de 11 y 12 a uno de 7, y el magistrado señaló que “se está trabajando con los niños y las familias”.“Hay un deber de prevención del daño, y nosotros no podemos imputar a ninguna persona entre 8 y 12 años, ya que son criaturas. No hay una investigación en el marco penal sino ese expediente va a seguir cerrado con una resolución formal de inimputabilidad. Eso no quiere decir que el Juzgado no siga el caso. Tendremos un seguimiento en el colegio, con la familia del niño a partir de la protección y un abordaje de los involucrados”.Para finalizar, expresó que “estos tres chicos no están asistiendo al colegio, como dicen algunos medios, y no puedo dar más información que permita identificarlos. Esto no hace más de una semana que pasó”.En diálogo con Radio Provincia, un padre de alumnos del Colegio -cuyo nombre se mantuvo en reserva- manifestó su profundo enojo y consternación por el episodio, y argumentó que tomó la decisión de mantenerse en el anonimato ya que, de lo contrario “la escuela perjudica a los chicos”.Recordemos que el reclamo de los padres en los medios de comunicación y durante el viernes por la mañana en dialogo con Radio Provincia, era puesto que todos apuntaban a que el abuso habia ocurrido en los baños del establecimiento tal como relataron los mismos padres de los alumnos, ante la falta de respuesta de las autoridades del establecimiento que recien por la tarde del viernes y luego de mediatizarse el tema aclararon al igual que el Juez de Familia que el hecho no habia sido consumado en los baños del establecimiento sino en la vivienda de los menores.