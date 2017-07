Nuevamente se pide a la provincia y a los municipios que tomen medidas drásticas con los perros sueltos y luego de las declaraciones del Dr. Adrián Schiavini, donde manifestaba que la única manera de controlar este flagelo es mediante la eutanasia (ver)

El problema no es nuevo, por lo menos tiene quince años sin que se le haya encontrado una solución, y según la gente de campo la situación “está descontrolada” (ver)

En este orden agregó que “en Ushuaia se viene hablando hace días de los perros por el ataque a una señora, el ataque a un niño y luego a otra chica que caminaba de madrugada por la calle y también la mordió una jauría. Cuando la naturaleza te da señales como estas, es la indicación que algo va a pasar y si no hacemos nada, no quisiera que lleguemos tarde cuando ocurra un incidente extremo para tomar conciencia”.

Es despues de conocerse que una jauría volvió a atacar en la zona de José Menéndez, a pocos kilómetros al sur de Río Grande, donde mataron varias ovejas y difundieron las imagenes de una camioneta cargada de corderos muertos por el ataque de los perros. Recordemos que se instalo hace poco un cerco de 16 kilometros por este motivopara evitar este problema que parece no fue la solucion.La imagen de la camioneta repleta de ovejas muertas se multiplicó en redes sociales. Eran al menos siete u ocho animales que pastaban en una zona de la Estancia José Menéndez, a pocos kilómetros de Río Grande, cuando fueron atacadas por perros.“Están los asilvestrados que ya están de por si instalados en el campo y están estos otros perros que migran todos los días desde la ciudad a los campos en los alrededores de Río Grande que son los que anoche perpetraron este ataque y murieron toda esta cantidad de ovejas”, indicó y explicó que “los animales lo hacen como un juego, donde lamentablemente mueren ovejas”.“Tierra del Fuego tiene excelentes condiciones para la ganadería ovina, pero esta condición no evoluciona por esta cuestión de los ataques permanentes de perros asilvestrados y perros que salen de las ciudades”, añadió Apolinaire.“En todas las cuadras de la ciudad lamentablemente hay perros y esto es grave porque lamentablemente muestra que muestra un incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay alguien que no está haciendo su trabajo”, aseveró.Apolinaire sostuvo que “este año hemos trabajado con el Gobierno Provincia, está en fiscalía la reglamentación de la Ley de manejo de perros asilvestrados que son los que ya están en el campo. Tenemos Ley provincial, ordenanzas municipales, el problema es que todos estos instrumentos no sirven si las ciudades siguen con su población canina en descontrol. Los perros no vienen de marte, salen de las ciudades”.“Creo que es momento de sentarse seriamente y usar esta ventana que tiene la Ley y poder por ahí por un tiempo destrabar esto de provincia no eutanásica, poder ordenar la población canina, hacer mucha campaña y trabajar mucho con los chicos que son los mejores para tratar estos temas ambientales y tratar de revertir esta situación, por supuesto que todos queremos llegar a estos estándares de municipios no eutanásicos pero la verdad es que esto no es un cantón Suizo, estamos en una situación de emergencia”, dijo.Además indicó que “muchas veces ocurre que las direcciones de Zoonosis no cuentan con presupuesto pero tienen que hacerles saber a sus intendentes y concejales que no están pudiendo cumplir porque no cuentan con presupuestos y los municipios a veces invierten en cosas son tan importantes como la salud pública”.Finalmente dijo que “lo importante sería que se tomen acciones en el largo plazo, no sirve que mañana salga un operativo, trabajen fuerte algunos días y después no se pueda sostener en el tiempo, lo que queremos es que la gente de Zoonosis cuente con los recursos para hacer su trabajo los 365 días del año”.