Mientras el personal de Zoonosis reclama mejores condiciones de trabajo y falta de insumos ante la problemática de los perros sueltos y deja en evidencia la nula gestion por parte del Ejecutivo del control de canes, luego del brutal ataque sufrido por una mujer. Desde el Concejo Deliberante se pidió la interpelacion de la subsecretaria de Gobierno del Municipio, Mirtha Oriz, para consultarle sobre la situación actual del área de Zoonosis en el marco de la Emergencia Socioambiental vigente y la problemática de los perros sueltos en la vía pública.

Piden interpelacion a Oriz: El concejal Juan Manuel Romano (UCR) presentó un pedido de interpelación a la subsecretaria Mirtha Oriz, a cargo de Zoonosis, para que informe sobre la situación del área, en el marco de la problemática de los perros sueltos y los ataques de jaurías registrados en los últimos días. Desde las asociaciones protectoras de animales manifestaron que las situaciones de riesgo “se podrían evitar si se operara como corresponde. Lo que pasó es terrible, pero se podría haber impedido”.

La representante de ARAF manifestó que “me reuní con Mirtha Oriz en mayo y me dijo que estaba orgullosa del trabajo que hacia Zoonosis. Me gustaría saber que piensa ahora que salieron a la luz casos de mordeduras y la inoperancia del Municipio en este contexto. En teoría ella me confirmó hace un mes que tenían los insumos necesarios para el área y ahora piden la emergencia”, advirtió, y remarcó que “nosotras teníamos avisando que iba a pasar una tragedia, porque el tema se iba de control, ningún funcionario se hizo cargo y paso esto”.

Reclamos del personal de la Dirección de Zoonosis del Municipio de Ushuaia, los trabajadores están solicitando se incorpore recurso humano e insumos. Por ese motivo el secretario de Gobierno del Municipio Omar Becerra se reunió con el personal de Zoonosis y en ese encuentro se le presentaron los temas más urgentes a solucionar en el área.Los agentes de la dirección recordaron que presentaron en septiembre de 2016 el plan de trabajo y manejo de la población canina 2017/2022 sin embargo no se le dio curso durante todos estos meses. Entre los reclamos del personal figura la necesidad que se los equipe de lazos, insumos de castración y la reparación de los caniles.El pedido de interpelación se analizará en sesión y de resultar aprobado, los concejales convocarán a la funcionaria, los concejales convocarán a la funcionaria. Así lo informó el edil radical durante un encuentro que mantuvo con Roxana Vélez de la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (ARAF) y Ada Luz Menéndez, de la Asociación Frenchis del Fin del Mundo.Tras el encuentro, Romano consideró que “no podemos perder más tiempo, la situación es urgente y ya dimos la herramienta necesaria para actuar en forma inmediata”, y ese camino indicó que “la interpelación de la funcionaria a cargo de esta problemática es fundamental para avanzar y saber cómo se está solucionando el problema. No vamos a tolerar más excusas”, dijo.Ambas representantes de sociedades protectoras manifestaron que las situaciones de riesgo “se podrían evitar si se operara como corresponde y así no tendríamos jaurías nerviosas atrás de perras en celo. Lo que pasó es terrible, pero se podría haber impedido si la Municipalidad hubiera actuado bien y trabajado como corresponde”, evaluaron.Romano transmitió el planteo de las protectoras de animales. “La situación de los perros en la ciudad se basa en tres pilares interconectados y fundamentales: la castración masiva gratuita en forma extendida, campañas de concientización y el empadronamiento (chipeo)”, dijo, aunque “hoy hay más de tres meses de espera para castración, no hay campañas y el área funciona sin recursos ni espacio”, cuestionó el edil.