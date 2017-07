Un mensaje por las redes sociales anunciando desde la Municipalidad un envenenamiento masivo de perros sueltos en las ciudad fue denunciado por el intendente Vuoto, luego de conocerse dos nuevas denuncias por ataque de peros se registraron en las ultimas horas en Ushuaia en una problemática que tiene a los funcionarios municipales sin poder de reacción incluso aun no pudieron ni atrapar a la jauría de perros que ataco a una mujer en la Misión Baja. Esta vez una mujer denunció haber sido atacada por perros en la zona del Intevu 6, donde al menos cuatro perros le provocaron mordeduras en la intersección de Las Lengas y Beauvoir, a una cuadra de la Universidad de Tierra del Fuego, cuando la joven se encontraba caminando y de repente es atacada por al menos cuatro perros.

Otra denuncia:

Desmienten envenamiento masivo de perros en Ushuaia: En su cuenta oficial de Twitter, intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, debió a aclarar un mensaje anónimo y viral desde las redes sociales de que la propia municipalidad llevaría adelante una exterminación de perros callejeros.

Quiero pedirle a los vecinos tranquilidad, estamos trabajando en una solución real y efectiva para el control de los perros en la vía pública. Nunca evaluamos la eutanasia como una solución al problema. Intendente Walter VUOTO.

Según la denunciante, los animales se encontraban sueltos y no ingresaron a ninguna vivienda tras atacarla.Por los gritos de la joven, un vecino fue a socorrerla y ahuyentó a la manada, luego la llevo al hospital. “Ella tiene mordeduras en la espalda, piernas, muslos que no son profunda pero pudo haber sido peor”, explicó.En tanto fuentes policiales indicaron que por el hecho se tomó una exposición de la mordedura de los perros y que uno de ellos sería de pelaje blanco, de tamaño mediando. Tras el ataque, los canes corrieron hacia la zona de las 96 viviendas.Desmiento absolutamente los mensajes que circulan en redes sociales respecto a que desde la Municipalidad se llevará adelante un operativo de "envenenamiento de perros".Repito: en que mente cabe la posibilidad de envenenar perros en la vía pública donde nuestros hijos circulan a diario, exponiendolos al contagio o contaminación?Somos los primeros en hacer autocrítica cuando cometemos errores pero este tipo de campañas debe tener un límite, no se puede jugar con la salud pública.