Denuncian que en Tierra del Fuego hay al menos seis saladitas y 180 puestos ilegales, además de unos 30 manteros, según un informe reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. A esto se suma el descontrol de la venta en redes sociales. El titular de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, dijo que ya se trabaja con la AREF para buscar un ordenamiento. “La intención es corregirlo, y no quitarle el trabajo a nadie, pero si ordenarlo para que nadie se sienta desplazado”, afirmó. Recordemos que muchas de las ferias que se realizan son incluso avaladas por el Gobierno y los municipios.

El informe hace referencia a las ferias barriales, donde todos los fines de semana y feriados se montan espacios que reúnen a feriantes que comercializan desde ropa y calzado hasta plantas, alimentos y productos de limpieza entre otros productos.

¿A quiénes se busca regularizar? “Estamos hablando de toda la gente que no esté dentro del marco legal, puede ser que venda por sistema digital y esté dentro del marco normativo, lo que queremos es que no haya competencia desleal, que realmente lo que nos trae crecimiento y desarrollo es cuando todos colaboramos en la normativa que en nuestra ciudad se da”, señaló.

La modalidad de comercio irregular como manteros, vendedores ambulantes, venta domiciliaria o por redes sociales, viene creciendo. La actual crisis económica produjo dos efectos: inicialmente un aumento muy importante en la venta ilegítima, y en el último año, con muchos negocios cerrando sus puertas.Pero el problema no son solo las redes sociales, la venta ilegal en las ferias informales conocidas como “saladitas” y la de manteros no para de crecer, donde nuestra ciudad resulta ser una de las más perjudicadas.El panorama es complejo porque la misma CAME informa mes a mes la caída en las ventas de los comercios minoristas y los vecinos buscan las ferias como alternativas para conseguir precios más baratos y también crece el trueque.La medición incluye a los que trabajan en determinados puntos de la ciudad bajo el lema de “venta de artesanías” pero que comercializan productos “truchos” o en incluso en ferias barriales.El empresario adelantó que “hemos hecho una presentación y estamos trabajando con el titular de la AREF Luis Capellano, para ver cómo podemos hacer para que la gente esté dentro del marco legal y fiscal correspondiente”.Navarro reconoció que la puesta en debate del tema “puede haber generado algún enojo, pero sinceramente tenemos que trabajar en ordenarnos, y nadie le quiere sacar la oportunidad de trabajo a nadie, pero que estén dentro del marco legal”.Según Navarro, las saladitas a las que refiere el informe de la CAME “puede ser que tengan que ver con algún sistema de venta no tradicional, ferias y este tipo de cosas donde no aparecen facturas y sistemas de pagos, eso puede ser que se haya detectado”.