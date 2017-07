Denunciaron al sindicato de Camioneros por delito contra la libertad de trabajo por protesta en la distribuidora Arcor, la denuncia fue presentada por presuntas intimidaciones contra trabajadores de la firma donde Camioneros lleva una protesta de más de 20 días por una cuestión de encuadre sindical.

El fiscal solicitó instrucción sumaria con el objetivo de comprobar el delito de acción pública denunciado, en el que un grupo de personas perteneciente al gremio de Camioneros resultó imputada.

La conducta delictiva fue tipificada por el fiscal bajo el articulo N° 158 del Código Penal (Delitos contra la libertad de trabajo y asociación).

La denuncia fue presentada por un particular, requerida por el fiscal Jorge López Oribe y es instruida en el Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del subrogante Pablo Martín Bramatti.El denunciante refirió que este grupo de personas identificadas con Camioneros, se hicieron presentes en el depósito de la firma “D+D Distribuciones S.A”, bloquearon el acceso a dicha dependencia, advirtieron a los empleados del lugar que no ingresaran ni que realicen sus tareas cotidianas, y permanecieron en el lugar de manera intimidante, con la finalidad de persuadir a los empleados para que no lleven a cabo sus tareas laborales.