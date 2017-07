La madre de la bebé que ingirió cocaína en Ushuaia (ver)

Según surgió del informe de Laboratorio del hospital local –plasmada en la Resolución de la magistrada-, la bebé poseía una alcoholemia menor a 0,10 g/l, así como se le detectó cocaína en el análisis de orina practicado.

Para la Doctora Barrionuevo, no quedan dudas que tanto la madre de la bebe como el hombre imputado le proporcionaron sustancias tóxicas, ya que difícilmente un menor de un año pueda por sí solo, colocar cocaína en el interior de vaso donde sirvieron el yogurt, que le dio su mamá, luego de haber sido tocado por León.

Rolon Vargas quedó procesada por el delito de homicidio simple en grado de tentativa con dolo eventual agravado por el vínculo en concurso ideal con lesiones graves agravadas. En ella no se advierte riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación, ya que si bien no posee trabajo cuenta con la ayuda de sus familiares, y posee arraigo en la ciudad.Además, deberá presentarse ante autoridades policiales cuatro veces por semana; comparecer toda vez que sea citada e informar todo cambio de domicilio; y no podrá salir de la Provincia y del país sin autorización judicial. Todo ello bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención.Fue procesado y seguirá detenido, dado que el peligro de fuga se encuentra latente, por no contar con arraigo en la Provincia, y reside en la ciudad hace escasos meses; no posee empleo fijo y habita en la casa de un familiar, el cual a su vez convive en pareja con la hermana de la co-imputada y es tía de la bebe.Por su parte, el médico forense del Poder Judicial, Doctor Eric Manrique, dio cuenta en su informe pericial que estuvo en riesgo la vida de la menor, ya que presentó una complicación desfavorable (taquiarritmia), al llegar a tener 180 latidos por minuto.Luego, la amiga se retiró de la vivienda, y quedaron solos en la casa, Ramón de la Cruz León, la madre de la víctima y la bebe, y alrededor de las 00.20 del día 11 de junio, la menor comenzó a exteriorizar conductas raras, hasta que finalmente fue trasladada al hospital.“En la conducta de los imputados se observó un verdadero desprecio por la vida, especialmente de la mamá del bebé, al manipular y consumir sustancias estupefacientes que se encontraron sobre distintos muebles de la vivienda, junto a una importante ingesta alcohólica, creando una situación de riesgo para la menor”, reza la Resolución.