Se llevaron a cabo varios allanamientos por los disturbios entre taxistas en el Concejo Deliberante de Ushuaia y dos hombres, uno de ellos menor de edad y una mujer fueron notificados de derechos y garantias al estar vinculados a la causa penal en la que resulto lesionado Alejandro Orestes Ribero, 43 años, socio Nro 318 de la Cooperativa de Transporte TDF y bombero de la Policía Federal, quien sufrió fractura de tabique nasal y conmoción cerebral. Estuvo un día en terapia intensiva.

La investigacion : Tres personas fueron identificadas como probables autores de los hechos de violencia ocurridos en el Concejo Deliberante de Ushuaia. Todos fueron notificados de derechos y garantías y aunque ninguno fue privado de su libertad, se encuentran vinculados ahora a distintas causas penales.

Ezequiel Ayala La Cruz:

Un menor de 17 años el agresor de Ribero

La mujer : María Claudia Lobadino fue imputada penalmente del delito de lesiones por haberle golpeado la cabeza a la presidenta de la Cooperativa de Transportes TDF, María del Mar Rodríguez, con el mástil de una bandera. Su hija, procesada por haber participado de la muerte de un caballo a mazazos, con el rostro enfundado en un pasamontañas, también se dedicó a “fogonear” el ambiente con insultos de grueso calibre al lado de Victor La Cruz, el gremialista del SIPETAX, cuyas horas como representante rentado ante el Municipio, tiene las horas contadas.

El martes pasado volvió a instalarse un viejo tema de debate en el que nunca las partes terminaron de ponerse de acuerdo. Integrantes de la Asociación de Taxis (propietarios de licencias), de la Cooperativa de Transporte TDF y del Sindicato de Peones de Taxi, SIPETAX (choferes no propietarios) otra vez se enfrentaron dialécticamente acerca del tipo de relación laboral que deben tener quienes manejan un vehículo de transporte ajeno, para después hacerlo física y violentamente.En el momento más álgido de los disturbios, un irresponsable arrojó sobre la alfombra un elemento de pirotecnia, tipo bengala, causando un gran estruendo y pánico entre todos los presentes, ante la posibilidad de que se hubiera generado fuego y un incendio de consecuencias impensables.Está imputado en una causa penal por ser probable autor del delito de atentar contra la seguridad pública, al encender y arrojar un elemento de pirotecnia tipo bengala en el reducido recinto del Concejo Deliberante de Ushuaia y en momentos en que había en su interior varias decenas de personas.En esa misma ocasión se notificó a Ezequiel Ayala La Cruz, de derechos y garantías. Se descubrió así que el sujeto que demencialmente arrojó el elemento de pirotecnia, está directamente vinculado al promotor de los disturbios, el dirigente del SIPETAX, Víctor La Cruz. Es su sobrino.Ribero nunca pudo ver a su agresor porque fue sorprendido desde un costado pero sí hay testigos que presenciaron la escena.El menor D.D, de 17 años de edad, fue acusado como autor de la brutal agresión que sufrió Alejandro Orestes Ribero, de 43 años. En la fotografía se lo ve de frente y de espaldas, agarrando un caño de gas con su mano derecha. En pocos meses deberá afrontar los cargos penales como mayor de edad.El fin de semana, policías de la Comisaría de Familia y Minoridad ejecutó una orden de allanamiento librada por el Juzgado Minoridad, en el domicilio del sujeto, en el asentamiento El Escondido.Por su condición de menor de edad no puede pertenecer a ninguna de las tres partes en pugna: no puede ser propietario de una patente, ni chofer ni cooperativista, por lo que se deduce que al igual que ocurrió con Ezequiel Ayala La Cruz fue llevado al Concejo Deliberante para causar disturbios y lesionar a personas con el caño de gas que portaba.Quedó claro en la 5ta sesión del Concejo Deliberante que el Sindicato de Peones de Taxis, SIPETAX, liderado por Víctor La Cruz, ideó una estrategia de provocación y agresión premeditada. Y como parte de ello actuó la administrativa de ese sindicato, identificada como María Claudia Lobadino quien junto a otra mujer más joven y enfundada en un pasamontañas para ocultar su rostro, se dedicaron todo el tiempo a gritar de manera constante todo tipo de insultos.María del Mar Rodriguez denunció a María Claudia Lobadino debido a que la última nombrada la golpeó en la cabeza con un palo, causándole lesiones que fueron certificadas y adjuntadas a la causa, además de insultarla y amenazarla.