El presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, reconoció que se adjudico una obra a la empresa Dos Arroyos aunque la oferta de la misma no fuera la mas baja y también defendió la contratación para realizar obras a la empresa Gancedo S.A denunciadas por hecho de corrupción a nivel nacional, manifestando que no estaba enterado porque él solamente lee medios locales. Aunque parece que para viajar al exterior con viáticos pagos a Europa y en comisión con todos los gastos pagos por la DPOSS el presidente siempre esta dispuesto. Al igual que hacer ingresar a planta al hermano de la legisladora oficialista Angelina Carrasco quien a su vez es esposa del secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria del Ministerio Victor Diaz.

Gancedo beneficiada a nivel provincial e investigada a nivel nacional por corrupción : Por otra parte, se lo consultó sobre la empresa Gancedo S.A., denunciada por Vialidad Nacional por sobreprecios y licitación fraudulenta en una obra en Río Negro, siendo la firma que resultó adjudicataria de la ampliación de la planta de pre tratamiento en bahía Golondrina. “Es una obra que está a la izquierda del ingreso al aeropuerto Malvinas Argentinas y además tiene el emisario submarino. A Gancedo se le adjudicó con 213 millones de pesos y se presentó la UTE Cóccaro-PROALSA también”, dijo el funcionario.

Sobreprecios y licitación fraudulenta, Gancedo en la mira de la justicia: El pasado 12 de mayo se conocio la denuncia radicada por Vialidad Nacional contra la empresa Gancedo S.A. por la reparación de la ruta 23 en Río Negro, donde habría un perjuicio de 400 millones.

Worman un personaje denunciado en un sin fin de oportunidades por prestarse a ser un testigo trucho en una denuncia por delitos de lesa humanidady hasta objetado desde Participacion Ciudadana a nivel nacional aterrizo en la gestion Bertone de la mano del ex legislador Manuel Raimbault y autor intelectual de las leyes de emergencia aprobadas por la Legislatura.Worman, se limitó a explicar que se ponderaron “otras variables” para darse la a la empresa que habia hecho una oferta superior.Worman explicó que “tres empresas se presentaron para construir esta planta de tratamiento de efluentes cloacales, que estará en la desembocadura del Arroyo Grande, detrás de la central termoeléctrica. Hicimos una licitación pública y se presentaron en UTE la empresa Cóccaro y PROALSA, la empresa Dos Arroyos y la empresa Cóndor. La UTE hizo dos propuestas para analizar, que se llama básica y alternativa; básica es cuando la empresa cotiza lo que uno pide, y alternativa cuando la empresa hace una propuesta diferente a lo que busca el pliego. La empresa Cóndor cotizó la básica y la alternativa, y la empresa Dos Arroyos cotizó una sola oferta. En términos de costos de obra, se descartó la empresa Cóndor, porque la alternativa no era lo que buscaba la DPOSS; y quedó con una diferencia del 0,67% la oferta que presentó la UTE Cóccaro-PROALSA de la empresa Dos Arroyos”.“En los procesos licitatorios se conforma un comité de evaluación, que es un comité técnico. En nuestro caso hay una ingeniera ambiental, abogados y contadores. Este comité empardó las dos ofertas, me presentaron una serie de recomendaciones en carácter de presidente y, dado que la diferencia era muy baja, recomendaron que optara por alguna de las dos. Terminamos preadjudicando a Dos Arroyos, porque ponderamos una serie de variables y no solamente quién cotizó más bajo”, indicó, sin detallar las variables tomadas en cuenta.“En términos técnicos, los dos presentaron la misma propuesta”, manifestó, dejando el interrogante de por qué se optó por la oferta más cara, sobre un presupuesto oficial que rondó los 250 millones.Worman reiteró que “hasta ahora no se construyó ninguna planta con esta tecnología, y tanto la UTE Cóccaro-PROALSA como Dos Arroyos plantearon subcontratar a la empresa multinacional dueña de la patente para hacer ese tipo de construcción”.En cuanto a la denuncia, aseguró que “no estaba al tanto” y, al señalársele que tuvo difusión nacional a través de medios nacioneles, argumentó que “yo básicamente consumo medios locales. No lo vi en los medios de comunicación”.“Nosotros no hacemos investigaciones penales sobre las empresas que se presentan. La verdad, de los medios locales que leo a diario, ninguno publicó nada en contra de la empresa Gancedo, y no sé si sería un elemento para descartarla porque haya sido denunciada. Por ejemplo, la empresa PROALSA tuvo un allanamiento hace más o menos un mes. Esto le compete a la justicia penal y nosotros tenemos que hacer obras, no investigaciones penales sobre presuntos casos de corrupción”, sostuvo.Segun la información la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) detectó un perjuicio de $400 millones en una obra que se realizó “de manera totalmente irregular” en la provincia de Río Negro, con fondos de la DNV, que dependía del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido.El perjuicio económico para Vialidad fue estimado en $391.325.567, a valores actuales, y “habrá que añadir los perjuicios sociales derivados del obrar irregular que impactan de manera significativa sobre las políticas que debe llevar adelante este organismo”.Vialidad Nacional señaló que Gancedo SA "había sido elegido de antemano y de manera arbitraria y discrecional" y sostuvieron que el proceso licitatorio "jamás fue llevado a cabo". Incluso, no hay constancia de que la empresa "haya comprado el pliego ni consta pedido de consulta sobre la documentación".Los trabajos comenzaron en 2006 y en 2007 se firmó una adenda que llevaba a más del doble el monto, sin una nueva licitación. Sin embargo en los papeles figuraba que Viarse era la empresa ejecutora y facturaba los trabajos a Vialidad Nacional para la obtención de certificados.Además, en redeterminaciones de precios se pagaron sumas por encima de lo pactado y todo da una cifra global de casi $400 millones, "por una obra terminada muy tarde y con muy mala calidad”, publicó el matutino.