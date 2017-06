El intendente de Ushuaia, dejo abierta la posibilidad de sumarse al Frente Ciudadano y Social que integran ahora el intendente de Rio Grande, Gustavo Melella y la ex gobernadora, Fabiana Rios (ver)

“Con Fabiana (Ríos) mas allá de las diferencias metodológicas, hemos tenido visiones parecidas con el Gobierno de Cristina (Kirchner) con lo social. Hemos discutido mucho cuando fue la 648, pero mantuvo una coherencia en estos últimos años diciendo que no tiene nada que ver con el macrismo, esa es la definición”.

Entre Bertone y Vuoto se pelean por quien llevara el nombre de Frente Para la Victoria : Los dos sectores se tironean entre sí el espacio Frente para la Victoria (Fpv) que los cobijó en los comicios de 2015: por un lado el supuesto “kirchnerismo puro” nucleado en La Cámpora, cuyo referente es el actual intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y por otra parte el Partido Justicialista que lidera la actual gobernadora Rosana Bertone.

Recordemos que son dos bancas las que se renuevan:

Vuoto además indicó que “estamos en la pelea por el Frente Para la Victoria, que hemos hecho con el partido Nuevo Encuentro y con el Humanista. Cabe resaltar que el FPV es el primer partido del kirchnerismo inscripto en la provincia. En el punto en que coincidimos en que estamos desacuerdo con las políticas económicas que Macri pensó para Tierra del Fuego”, aseveró al ser consultado en acompañar al Frente Ciudadano y Social.“Hay que trabajar en una propuesta superadora para Tierra del Fuego y presentar una guía de candidatos. Debe haber unas PASO ordenadora”, agregó y aseveró que “debe haber una instancia ordenadora”.Vuoto negó que no tenga nada que ver el bertonismo “no tengo nada que ver con las políticas neoliberales del macrimo. Lo que costo fue decir lo que pienso con cuestiones claves. A los lugares donde me invitaron fui, tuve una visión institucional. De hecho anuncie con Tito Stefani el pavimento que nunca apareció. Pero no importa la foto, importan los resultados. No importa el signo político. Cuando era concejal gestionò muchas cosas para la ciudad. Hoy tengo una mirada critica del Gobierno Nacional y eso hace que no nos baje ni un vaso de sal”.Dos partidos ligados a Vuoto (el Partido de la Victoria y el Partido Humanista) y otros dos que responden a Bertone (el Partido Intransigente y Encuentro Popular) solicitaron ante la Justicia Electoralla titularidad del FpV, con lo se descuenta que de esa disputa surgirán dos alianzas, una conservando el nombre original y otra con una denominación diferente.