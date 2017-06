Todos los casos de violencia de género con lesiones agravadas serán enviados a juicio, “es un mensaje que debemos enviar a la sociedad”, manifestó la Fiscal de la Justicia de Tierra del Fuego, Veronica Marchisio.

La fiscal Marchisio expresó sobre este hecho, “fue un caso grave trabajado en la fiscalía y esperamos sirva de mensaje a la sociedad de como se está trabajando y la finalidad en cuanto a frenar, prevenir y sancionar este tipo de hechos”, dijo respecto de que una causa por lesiones llegue a esta instancia.

“Desde el Ministerio Público vamos a evaluar las casos de gravedad, donde amerite una omisión de debate y en cual una exposición en un debate oral público”, aunque en el particular de estos casos la fiscal señaló que pedirán que el juicio sea “a puertas cerradas” a fin de “resguardar también un poco la intimidad de las víctimas”.

Las declaraciones de la funcionaria fueron luego de confirmarse que el 10 de julio próximo comienza el juicio oral contra Roberto Ismael Flores por un violento caso de lesiones en una pareja, en la cual el hombre intentó meter la cabeza de su mujer dentro del horno encendido.Recordemos que Flores en agosto del año pasado atacó a su pareja y en octubre volvió a insistir con esta conducta, en un hecho que tuvo repercusión dado que además de los golpes en esa segunda oportunidad le clavó un tenedor e incluso le metió la cabeza dentro del horno de la vivienda“Las penas previstas son bajas en estos casos de lesiones y daban la posibilidad de ofrecer omisión de debate sin pasar por un juicio oral, lo que no implicaba que hubiera condena, pero de esta forma uno expone a la sociedad, al agresor y a la víctima le da una respuesta más adecuada, y el mensaje más claro en cuanto a la lucha para cesar este tipo de delitos”, dijo respecto de la tesitura que de ahora en más se adoptará desde la Fiscalía.En el particular de este juicio a Flores, para el cual están previstos once testigos, la fiscal señaló que la gravedad d lo sucedido reside en que “hubo repetición de actos violentos, medidas cautelares no respetadas, por eso se entendió que esta repetición en el tiempo tiene un potencial de gravedad física y psíquicamente en la víctima, por eso se dictó la detención en su momento para prevenir peores secuelas a futuro”, concluyó la Dra. Marchisio.