Ante los incesantes ataques de perros a vecinos en la ciudad proponen reinstalar la eutanasia para poder controlar el problema. “Hay que implementar medidas como en otros países, cuando hay perros que no son adoptados y pasa un tiempo prudencial. Lamentablemente hay que decidir por la eutanasia de esos animales”, planteó el Dr. Adrián Schiavini, ante la emergencia por los perros sueltos y las jaurías al acecho de los asilvestrados.

“Aunque la Municipalidad tuviera las camionetas y el personal para capturar los perros, ¿dónde va a ponerlos?, porque los caniles se llenan en una semana. En caso de adopción, tiene un proceso. A veces los funcionarios, por no tomar medidas antipáticas, prefieren convivir con esta realidad. Y esto va a seguir hasta que un perro mate una persona, y ya estuvimos cerca”, subrayó.

Para esto, considera necesario “modificar la legislación, para atender aunque sea esta emergencia. La eutanasia no es la solución definitiva, porque el tipo que tiene un perro suelto y no le importa el prójimo, va a conseguir otro perro que va a seguir suelto. Pero tenemos que buscar una alternativa para que el sistema de captura y adopción sea sostenido en el tiempo. Eso debe incluir la eutanasia como una de las medidas adicionales a tomar, como lo hacen otros países desarrollados”, concluyó Schiavini.

El científico dijo que forma parte “de un grupo de trabajo que estamos desde 2008 dándole forma a lo queremos que sea una reacción de la sociedad. La gente continúa con la costumbre de traer perros y dejarlos en la calle, y las consecuencias las estamos viendo hoy en día”.Informó que “las mordeduras se han incrementado en Tierra del Fuego. En 2008 andaban entre 4 y 5 por cada mil habitantes y ahora estamos entre 5 y 6 mordeduras por mil habitantes. Hay más perros sueltos y más posibilidades de que muerdan en algún momento del día”.Respecto de la ley que se sancionó el año pasado, advirtió que “no es la solución” porque “establece estándares mínimos que se deben cumplir. La autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Ambiente y debe establecer indicadores, de cantidad de perros sueltos, mordeduras, castraciones, capturas. Son maneras de medir. La reglamentación establecerá cómo se manejan los fondos y un plan para manejar las poblaciones caninas”, detalló del alcance de la norma.Remarcó que el problema, al punto que ha llegado, “no se soluciona con las castraciones. Hoy la Municipalidad va a buscar el perro a tu casa, lo castra y te lo lleva en camioneta si el vecino no puede, pero no puede ser que el vecino lo deje suelto. Hoy las calles no son seguras para caminar, ni para el que trabaja, ni para el que pasea, ni para nuestros hijos. La mordedura se da mayormente en niños de entre 8 y 13 años, y en general en el pecho y la cara. Estamos exponiendo a los chicos y la gente que trabaja en la calle a problemas serios de heridas y de salud. Esa cantidad de perros sueltos está limitando nuestra posibilidad de usar el espacio público”, alertó.Como propuesta concreta, dijo que “primero, hay que generar más recursos para las áreas de zoonosis de los municipios, para castraciones, captura de canes sueltos, y la efectivización de las multas a los propietarios. Segundo, hay que buscar medidas alternativas de emergencia que nos permitan atacar el problema de perros sueltos en la ciudad. La provincia y los municipios están limitados porque somos provincia no eutanásica. Entonces, la perrera se llena de animales y llega un momento en que no se puede salir a capturar más perros. La solución pasaría por construir más caniles, pero ¿cuántos caniles más vamos a construir, 200, 300 caniles? Son miles de perros y hay que implementar medidas como otros países, cuando hay perros que no son adoptados y pasa un tiempo prudencial. Lamentablemente hay que decidir por la eutanasia de esos animales”, sentenció.