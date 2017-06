La empresa UBER anuncio que pretende llegar a toda las ciudades de Argentina y no solo a los grandes centros urbanos del pais, sino incluso a las pequeñas ciudades en especial a los centros turísticos de la Patagonia.

la compañía implementó el los últimos años la modalidad de pago en efectivo

"Invertimos 50 millones de dólares y queremos llegar a cinco o diez ciudades en la Argentina. Puede ser un gran centro urbano como Córdoba, Salta o Mendoza, o localidades turísticas más pequeñas", dijo Rodrigo Arévalo, director regional de Uber

anticipó que el primer servicio nuevo que se desplegará en el país será Uber Eats, la propuesta de entrega de comida a domicilio

¿Cuáles serán las ciudades argentinas que tendrán Uber?

¿cómo planean resolver estas diferencias con las autoridades?

¿Cuál es el punto más complicado?

Tampoco nos quedamos sentados esperando una respuesta del otro lado. Hemos desarrollado muchos cambios en la plataforma durante este año, los conductores ya tienen un monotributo y el 60 por ciento posee la licencia profesional, uno de los requisitos que nos exigían las autoridades.

Así lo confirmó Rodrigo Arévalo, director general regional de la compañía, en el marco de una inversión de 50 millones de dólares; a su vez, buscan solucionar los problemas con las tarjetas de crédito para preparar el despliegue del servicio de delivery Uber Eats, un nuevo servicio que presta la compañia."Cuando muchas de las miradas apuntan a Asia, para Uber la región se posicionó como el motor de crecimiento de la compañía por importancia, volumen y peso, algo poco habitual para una tecnológica estadounidense. América latina está desarrollando mucha infraestructura vial y conectividad móvil. A la vez, las personas tienen la necesidad de trasladarse en los centros urbanos, pero no tienen la oportunidad de comprarse un auto, ni tienen un servicio de transporte público que responda sus necesidades", explica Arévalo durante la entrevista en la breve visita que lo tuvo en Buenos Aires para avanzar con el desarrollo de nuevos servicios en la Argentina.El uso de efectivo comenzó en 2015 en India, un mercado enorme que exigía esta modalidad, aún cuando hay varias opciones de pago electrónico como PayPal o pagos con el saldo del celular, explica el ejecutivo. Fue una modalidad que comenzó a tener muy buena aceptación en diversos mercados hasta que se implementó en Perú, el primer país de América latina en utilizar esta forma de pago."Las compañías operadoras de tarjetas de crédito siempre han sido los grandes aliados de la compañía durante el despliegue global de Uber. Sin embargo, en la Argentina nos hemos llevado algunas sorpresas, no hemos tenido este tipo de problemas en el procesamiento de pagos en ninguna otra parte del mundo", dijo el ejecutivo."En la Argentina el compromiso es muy grande, tenemos prevista una inversión de 50 millones de dólares para este año para poder crecer nuestra operación, desde la atención a los conductores, el crecimiento que tuvo el equipo con unas 30 personas a la fecha, en el desarrollo de los servicios de cartografía digital y en muchos otros aspectos que no siempre son tan visibles para el público de parte de una compañía tecnológica como Uber", dijo el ejecutivo.A su vez, Arévaloque la compañía mantiene en varias ciudades estadounidenses. No se conocen fechas concretas para su despliegue, ya que la compañía aún debe resolver los problemas en el procesamiento de los pagos por tarjeta de crédito, un escollo que esperan solucionar en el corto o mediano plazo.: Reconocemos que hemos cometido errores durante el despliegue del servicio. Hubo una falta de entendimiento durante nuestro lanzamiento, como lo mencionó nuestro gerente local Mariano Otero en su momento. Ya lo hemos aclarado, tuvimos errores que tenemos que corregir y hemos hecho avances en este punto. No puedo especular lo que pasa del otro lado, pero de nuestra parte estamos abiertos al diálogo.Lo que hacemos puede generar una polémica, pero estamos dispuestos a trabajar con las autoridades y eso es algo que hemos podido concretar con las autoridades de varias ciudades de la región, como en casi todo México, que tiene un marco regulatorio y jurídico, al igual que en San Pablo y en muchas partes de Brasil.Por todo esto creemos que el mercado argentino está maduro, sus usuarios conocen el servicio y hay un gran potencial para que presentemos nuevas propuestas. Las repercusiones que tuvimos en Buenos Aires no la hemos experimentado en ningún otro mercado. Es una ciudad vibrante, con un público tiene conocimiento de la plataforma, que sabe de qué se trata. El ambiente en el país es propio de un espacio emprendedor, donde los proyectos más exitosos de América latina han aparecido en esta parte de América latina.