La prohibición a los supermercados de abrir los domingos avanza en diferentes provincias y alerta a las empresas del sector, luego que la Corte santafesina prohibió que las grandes cadenas en esa provincia trabajen ese día, hasta que decida si la norma es constitucional.

A nivel nacional existió un proyecto con media sanción del Senado que luego perdió estado parlamentario. De acuerdo con las fuentes consultadas, estas medidas no prosperarían con una norma del Congreso, debido a que el presidente Mauricio Macri siempre se manifestó en contra y podría llegar a vetarla.

Si se llegara a aprobar en el Congreso de la Nación una norma como la santafesina, la medida afectaría con fuerza a los comercios establecidos en grandes superficies, que actualmente pueden disponer de los trabajadores los fines de semana casi sin costo adicional.

Uno de los temas que vuelven a estar en el tapete es el impulso a uno de los proyectos en el Congreso Nacional que pretende que los supermercados y las grandes cadenas de retail deban cerrar los establecimientos durante los domingos. Es que no son pocos los consumidores que aprovechan el último día del fin de semana para hacer grandes compras, o "sacarle el jugo" a las ofertas.El alerta de los supermercadistas se explica que el domingo no es "un día más" para ellos, sino que se ha convertido en uno de los ejes del negocio.Mientras que en las cadenas el domingo es fundamental para su esquema de ganancias, para el resto tiene un papel marginal en su volumen de comercialización. De hecho, las grandes superficies llegan a facturar hasta un 50% más los domingos que en cualquier otra jornada de lunes a viernes.Las opiniones de los involucrados están divididas sobre la situación laboral del fin de semana. Entre los empresarios se advierte una fuerte intranquilidad porque consideran que hay gente que quiere prestar tareas los domingos y alegan que, además, esos trabajadores tienen descanso compensatorio durante la semana.A pesar de que el debate en el ámbito nacional no prosperó, diversas provincias comenzaron a dar pasos hacia el régimen de descanso dominical.Mientras tanto, otras gobernaciones evalúan medidas similares, más aún en un año electoral. Esto les ayudaría no sólo a juntar votos sino también a mantener una buena relación con los sindicatos mercantiles y las cámaras que apoyan esta clase de propuestas legislativas.Esto ocurre porque la ley provincial que avaló el descanso dejó la implementación en manos de los municipios. La Ley 13.411 de Descanso Dominical rige en toda provincia de Santa Fe, pero en Rosario hubo una adhesión explícita y con modificaciones por parte del Concejo Municipal. De esta manera, los supermercados cuyas superficies superen los 1.200 metros cuadrados no pueden atender al público durante el día crítico para las ventas. Los comercios de menores dimensiones quedan libres de operar, lo que provocó reclamos de la Cámara de Supermercados de Rosario.En la actualidad, la Ley de Contrato de Trabajo establece que corresponde pagar con un 100% de recargo las horas que se trabajen los días sábados -después de las 13 horas-, como también los domingos y feriados. Asimismo, el marco vigente determina que se debe otorgar un franco compensatorio.La normativa nacional vigente le da preponderancia a la empresa y le permite administrar los descansos de los trabajadores en función de las necesidades de producción.Una de las incógnitas asociadas con la propuesta de los "domingos sin supermercados" es si se trataría de una cuestión que afectaría sólo a una parte de los retailers o si sería de alcance absoluto.Es por eso que una definición en contra de los ahora preocupados supermercadistas podría desvelar también a otros rubros empresarios que también "aprovechan" el domingo para abrir sus comercios.