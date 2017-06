Por un conflicto gremial por la afiliación de los empleados la empresa Sartini Gas no está repartiendo gas envasado en Ushuaia y Tolhuin.

En dialogo con FM Aire Libre, René Vergara del Sindicato de Gas Privado explicó que, “no queremos desabastecer, el único problema es con a empresa Sartini y son ellos los que que tiene que encuadrar a los compañeros”.

Explicó que el conflicto no abarca a la empresa Gas Austral, porque, “amortiza todos los gastos, los aumentos, le da todos a sus empleados, mientras Sartini los tiene como Centro de Empleados de Comercio”.

Segun las primeras informaciones es por un conflicto con los empleados de Sartini Gas, los que no están encuadrados en el Sindicato de Petroleros, sino en el de Sindicato de Comercio. Esta situación hizo que desde el sector petrolero no le permitan cargar el gas en la zona de San Sebastián.Consultado sobre versiones que indican la negativa de los empleados de la empresa de pasarse a dicho Sindicato, Vergara dijo que esto no era cierto y que “hemos hablado con los trabajadores, pero no nos dejan entrar, los tienen amenazados con que los va a despedir”.El camión de Sartini pasó por última vez en los barrios de Ushuaia el pasado sábado. Este reclamo también está afectando a los vecinos de Tolhuin.