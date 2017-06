El Concejo Deliberante en la sesión realizada este miércoles rechazó el pedido de excepción de Hard Rock Ushuaia por la ubicación del cartel de la firma comercial sobre la avenida San Martin.

El asunto fue tratado nuevamente en sesión este miércoles, luego de dos intentos previos de ser tratado y tras ser estudiado en la comisión de Planeamiento y Obras Públicas.

Por lo cual el mismo ahora deberá adecuarse a las normativas vigentes, el rechazo al pedido de excepción fue aprobado por mayoría, 4 a 3, aunque los Concejales aclararon que el cartel de la guitarra puede colocarse paralelo a la línea municipal, y no perpendicular ni oblicua, con lo cual no están obligados a retirarlo del lugar, según aclararon.En esta oportunidad los Ediles mantuvieron sus diferencias por lo que en el recinto fueron tratados dos dictámenes.Daniel Iriondo, integrante de la Cámara de Comercio de Ushuaia, aseguró en ese momento que la cartelería del Hard Rock Café incumplía la una ordenanza vigente, aunque no se trataba del único caso y por ese motivo habían solicitado que no se contemple dar la excepción a la firma.