Un grupo de comerciantes buscan frenar las ventas por redes sociales y piden al Municipio un efectivo ordenamiento de los vendedores a través de internet. “No queremos que no trabajen, sino que se pongan a todos en igualdad de condiciones para que todos seamos competitivos”, expresó uno de los impulsores.

Según el empresario “es algo que no es fácil, estamos todavía en proceso de reuniones y buscando ideas, todavía no está plasmado el cómo se va a hacer el control, para eso habría que juntarse no solo con comercio sino también con bromatología y con un montón de lugares porque abarca a muchos sectores”.

Y amplió: “Sería bueno que sea algo más sencillo para ellos poder habilitar, y puedan estar dentro de un marco legal y no sea una competencia desleal la que nos genere a todos los comerciantes que estamos habilitados”.

Son más de 60 comerciantes riograndenses de todos los rubros se comenzaron a reunir para debatir sobre una serie de temas que preocupan al sector. El debate se centra especialmente en el comercio ilegal a través de página en Facebook, donde se vende desde indumentaria adquirida en el norte hasta todo tipo de alimentos elaborados.En este sentido explicó que a partir de ese primer análisis “se me ocurrió plantearlo, lo llamé al concejal Paulino Rossi para que nos ayude y surgió una primera reunión a la que vinieron alrededor de 20 comerciantes, cada uno planteó la problemática que tenía, ahí me escribieron los que impulsaron que se baje la franja horaria del estacionamiento medido, nos empezamos a sumar entre todos y juntamos apoyo para que esto cambie”.Y consideró que “el problema no es solo que no tributan sino que muchos veden comida que llevan a tu casa y no están aptos bromatológicamente o no sabés cuál es la procedencia del alimento”.En este orden detalló que “hay muchos problemas con lo que es indumentaria y la idea es atacar primero ese sector ya que es muy amplio el tema”.“Queremos que la Municipalidad nos ayude para tratar de lograr el blanqueo de todos los que están vendiendo y que sea algo más sencillo como para que por lo menos se animen a habilitar”, indicó.Finalmente dijo que “al traer ropa en negro también se venden muchas marcas truchas, eso también alimenta otras cosas en el norte y se arma una cadena que es imparable”.