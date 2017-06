Después que el presidente de la UCR anunciara que se presentara como candidato por UNIRTDF, un frente conformado con el MPF (ver)

No cree que la UCR esté perdiendo espacio dentro de la alianza, sobre todo en Tierra del Fuego, dado que encabezaría la lista un referente del PRO, como Tito Stefani. “Yo creo que no, aparte si perder espacio es contribuir al bien de la Nación, perdemos espacio. No hay problema. Por supuesto es importante que un representante de la UCR esté en la Cámara baja y habría que haber peleado en las PASO dentro de Cambiemos”, indicó, responsabilizando a Sciurano de la falta de un candidato propio.

“Aparte, si yo soy presidente del partido y la convención me vota en contra lo que yo quiero, yo al día siguiente renuncio”, sostuvo, marcando el camino que debió seguir Sciurano oportunamente.

Trejo, en diálogo con Radio Universidad 93.5, consideró que el presidente de la UCR fueguina debe ser “expulsado”, por postularse como candidato de otro frente y no respetar la decisión de la convención. “Yo sigo la línea que me indica el comité nacional. La convención del partido está con Cambiemos y radical es el que está con Cambiemos, no con Macri, porque Macri es uno más de Cambiemos”, señaló.A su criterio tanto Sciurano como el vicepresidente del partido, Paulino Rossi, “están equivocados” al apoyar el frente UnirTDF, “porque la convención del partido radical de Tierra del Fuego determinó lo contrario. No veo por qué no se acata lo que determinó la convención”.“Estoy totalmente en desacuerdo y se ha equivocado, es más, yo pediría que lo expulsen del partido”, sentenció.