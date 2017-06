Una petición online subida a Change.org junta firmas para que el Gobierno Nacional derogue las elecciones Primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), hasta el momento suma 17.000 firmas (ver)

La de Martín no es la única propuesta para derogar las PASO. Según explicaron en Change.org a medida que se acercaba el cierre de listas se crearon más de una decena de petitorios. De todas formas, la propuesta de Martín es hasta ahora la que más impacto ha generado. Ayer, la cantidad de firmas se duplicó.

¿No es mejor derogarlas?: Esa pregunta plantea un petitorio en la plataforma digital Change.org que en las últimas horas se viralizó hasta superar las 17.000 firmas desde su creación, el viernes último."Hay muchos partidos que presentan un único candidato y pueden pelear directamente en las elecciones generales de octubre. El objetivo oscuro que tienen las PASO es censar en forma indirecta cuál es el candidato o los candidatos que pueden sacar más votos", dice el texto del pedido, firmado por Pablo Martín, un técnico informático de 45 años. Y agrega: "No es razonable gastar esta multimillonaria cifra de las arcas públicas, y más aún cuando el gasto continúa siendo gigantesco".Según el impulsor de la iniciativa, las PASO no tienen sentido. Martín no fue a votar en las últimas dos elecciones primarias -2013 y 2015- y todavía no sabe si irá este año. "Los K hicieron esto [impulsar las PASO] para saber, como una encuesta, cuánto medían los candidatos. Después usaban todo el aparato del Estado en favor de ese postulante", dice.Este año se calcula que las PASO van generar un gasto de 2400 a 2800 millones de pesos argentinos, no es ético cuando hay necesidades más urgentes por más que no sea una cifra grande dentro del presupuesto; Pero si tenemos en cuenta que el gasto continúa siendo gigantesco gracias a tener un estado sobredimensionado y muchísimos subsidios de todo tipo, lo cual repercute en forma directa en muchas áreas de la economía con una carga increíble de impuestos, es necesario reformar leyes para crear seguridad jurídica y así generar mas trabajo a través de inversiones para poder revertir este enorme problema siempre y cuando haya continuidad y conciencia de TODO el arco político.