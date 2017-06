Desde la Municipalidad de Ushuaia se pidió no circular caminando por la zona de la Mision por una jauría de perros sueltos. Recordemos que hace unas semanas una mujer fue atacada en el lugar sufriendo gravisimas lesiones (ver)

"Esta mañana de jueves Zoonosis se encuentra trabajando en la zona de Misión Alta, Misión Baja, CADIC, UNTEF, senda al aeropuerto con jaula trampa de captura de perros a efectos de capturar a la jauría que se encuentra en la zona".

La reacción del Ejecutivo y en especial de la Dirección de Zoonosis fue alertar que desde primera horas de este jueves se encuentran trabajando para capturar a la jauría que se mueve en la zona de la Misión Alta y Baja. Solicitaron precaución y colaboración a los vecinos."Se aconseja no circular caminando por la zona. Personal del área, en el móvil, realiza los trabajos en el lugar", señala el comunicado.La Municipalidad de Ushuaia exige máxima responsabilidad a los propietarios de canes en cumplimiento de la ordenanza municicpal N° 4800. En tal sentido, no deben dejar a sus perros sueltos en la via pública y está en vigencia la obligatoriedad de la vacunación antirrábica anual. Cada propietario debe hacerlo en una veterinaria de la actividad privada, indica el comunicado de prensa.