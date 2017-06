En el juicio oral y público contra Aldo Javier Núñez, quien se encuentra acusado de haber asesinado y descuartizado a esposa Nilda Núñez en la ciudad de Tolhuin (ver)

La querella explicó que Núñez utilizó unos guantes de tela para manipular el cuerpo mientras lo mutilaba, utilizando un cuchillo y un cutter los cuales tenían rastros de sangre pertenecientes a Nilda y huellas del acusado. Asimismo, los guantes presentaban una gran cantidad de sangre perteneciente a la víctima y sobre el elástico de la muñeca, se logró recolectar muestras de células epiteliales pertenecientes al imputado.

El defensor aseguró no contar con elementos para llevar adelante la defensa : Una vez finalizados los alegatos de la querella y la fiscalía, el Defensor Oficial Gustavo Ariznavarreta brindó una sorprendente explicación al Tribunal de Juicio.

Una semana para el veredicto:

Tras un receso de casi una semana, se dieron a conocer los alegatos por las partes como última jornada, luego de dar por concluido el debate oral.El abogado sostuvo que el crimen se produjo entre el 17 y el 21 de junio y que el autor fue Aldo Núñez, sosteniendo que “Aldo la mató a Nilda por su propia voluntad, además para nosotros él es el autor, ya que no se confirmó la hipótesis el acusado de no haberla matado”. Asimismo, agregó que “la última vez que se la vio a Nilda con vida, fue dentro de la casa junto a Aldo y ella nunca más logró salir con vida de la casa”.Sobre el accionar de Aldo luego del homicidio, el abogado sostuvo que habría dejado el cuerpo por 72 horas aproximadamente oculto dentro de la vivienda y una vez finalizada la rigidez cadavérica, procedió a descuartizar el cuerpo.Por otro lado, el abogado sostuvo que Núñez habría descuartizado a Nilda dentro del baño, ya que al momento del allanamiento se constató que tanto la bañera, como el piso constaban con una limpieza muy diferente al resto de la vivienda. “La higiene llamó la atención”, incluso se logró el secuestro de botellas de lavandina y otros elementos de limpieza vacíos y que habrían sido utilizados para realizar la higiene del baño, situación que quedó registrada durante las pericias realizadas en el lugar.“La querella hizo hincapié en toda la prueba científica que encontraron dentro de la vivienda, cuchillos con sangre, guantes con sangre y material genético de Aldo Núñez, la prueba de que la valija era parte de la casa, la última vez que se la vio a Nilda fue dentro de la vivienda junto al imputado”, indicó el letrado.Finalmente aseguró que “nosotros tenemos dudas de que haya sido ayudado por otra persona para transportar la valija, hipotéticamente después del debate tomaremos la decisión de instar la acción o no sé si lo hará el Ministerio Público de hacer una investigación extrayendo testimonios de esta causa para investigar si podemos dar, si existió, y en el caso de que haya existido, poder dar con la persona que le prestó colaboración”, en relación a diversos testimonios que colocaban a otra persona con un vehículo en el lugar y que habría brindado ayuda a Núñez para transportar la valija con el cuerpo de Nilda, concluyó el abogado querellante.El Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia y Jefe de los Defensores Oficiales de la provincia, aseguró no contar con los elementos técnicos para poder defender a su representado, asegurando que el propio Núñez nunca le brindó una versión de los hechos, incluso a lo largo del debate, mantuvieron numerosas discrepancias entre ambos, donde el imputado prefería no acatar las recomendaciones del defensor.Asimismo, indicó que al hacerse cargo del juicio se planteó una serie de estrategias, las cuales no pudo concretar ya que cada una de ellas fue refutada por las pruebas en su contra debido a que no contaba con elementos técnicos ni pruebas materiales.Luego de concluir el sorprendente alegato de parte del Defensor Oficial, los integrantes del Tribunal de Juicio, integrado por los magistrados Juan José Varela, Daniel Borrone y Eduardo López, resolvieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo miércoles 21 de junio.