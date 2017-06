El intendente de Ushuaia Walter Vuoto confirmo que el actual diputado nacional Martin Perez sera el candidato por el Frente Ciudadano y Social compuesto por los sectores de La Campora, Forja de la mano del intendente Melella y el PSP de Fabiana Rios. También se refirió al acto y la presentación por parte de la expresidente Cristina Fernandez de Kirchner del frente Unidad Ciudadana y subrayó que el discurso de la misma “ha sido muy conceptual, es abrazar al pueblo y salir con un discurso amplio como lo fue la presentación del frente Unidad Ciudadana, que es justamente pensar en los trabajadores, es pensar en los que menos tienen, y me parece que ha sido genial desde ese punto de vista”.

En la presentación de la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner de su frente Unidad Ciudadana en el estadio ‘Julio Grondona’ de Sarandí ante miles de personas, arremetió contra el modelo económico de Cambiemos, el intendente de la ciudad de Ushuaia Walter Vuoto se refirió al acto señalando que “Cristina tuvo una claridad conceptual muy importante, ella mostró lo que sucede siempre que es la gente y ella, más allá de las operaciones de los multimedios, más allá de las persecuciones policiales, es la gente y ella, y obviamente expresa un gran porcentaje del país que está de acuerdo con todo lo que se logró en los últimos doce años, y creo que mostró trabajadores, vecinos, y parte del pueblo argentino que habían conseguido derechos en la última década, y los han perdido en esta instancia”.

Martin Pérez es el candidato: Por otro lado Vuoto se refirió a la cuestión electoral local, y los posibles candidatos a ser representados en el Frente Ciudadano y Social, para lo cual afirmó que Martín (Pérez) es un candidato confirmado, pero estamos definiendo cual es la mejor estrategia del espacio, pero en un espacio tan amplio, y con tantos actores, la discusión es colectiva”, concluyó.

Remarcó que en la provincia el sector de la expresidente está reflejado en el Frente Ciudadano y Social integrado por Melella, Ríos y Vuoto, puesto que opinamos lo mismo y recordó que “un gran porcentaje del país está de acuerdo con todos los derechos que se lograron en los últimos doce años, y los han perdido en esta instancia”.Recordó que durante el acto hubo banderas “argentinas, que es lo que nos tiene que unir, pero unir no significa no defender lo que tenemos que defender, esa es una gran diferencia, unir significa pelear por los que menos tienen, pelear contra el ajuste, pelear por nuestros derechos, pelear en función de generar trabajo, pelear para que no se pierda ningún puesto de trabajo más, eso es unir, unir con la gente adentro, unir cuando los números cierran con la gente adentro, y ese fue el mensaje que quedó explicitado en el lanzamiento del frente Unidad Ciudadana”.