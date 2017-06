A pedido de taxistas y remiseros de la ciudad de Ushuaia, concejales aprobaron una ordenanza para evitar que UBER pueda operar en la ciudad y con el fin de proteger el transporte, indico el concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) impulsor del proyecto que fue aprobado por mayoría.

"Con esta ordenanza hemos garantizado la protección de las fuentes laborales de los distintos servicios de transporte de nuestra ciudad y a la vez imponemos la facultad indelegable del municipio de custodiar y garantizar el control sobre este rubro tal cual lo establece la carta orgánica" destacó Bocchicchio.

Finalmente, Bocchicchio expresó que "no solo el plano económico es el que preocupaba sino que permitir este servicio implicaría la renuncia a la potestad de control del estado municipal respecto del servicio de transporte de la ciudad en términos de quienes son los choferes, calidad del servicio, control de antecedentes, estándares mínimos, condiciones de seguridad e higiene exigidas, etc.".

El mismo tiene por objeto que se "prohíba el ofrecimiento y prestación de servicio de transporte urbano que no sean los habilitados por el municipio" a fin de "proteger los regímenes de transporte público y privado de Ushuaia". Apunta a frenar el avance del sistema Uber, que ya se utiliza en Buenos Aires y que generó el rechazo de los servicios tradicionales.Además, el edil señaló que "la prohibición comprenderá el ofrecimiento en la vía pública o mediante la utilización de programas, publicidades, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones celulares -o cualquier otra herramienta digital disponible- de la realización de traslados en vehículo particulares no habilitados con pago directo o indirecto"."La falta de una estructura de control, necesaria para garantizar condiciones de seguridad al usuario, reduce costos y genera evasión impositiva al no pagar las tasas de habilitación e inscripciones fiscales correspondientes" detalló.