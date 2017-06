Durante el acto de aniversario de la Jura de la Constitución provincial, que se realizó en el gimnasio de la Misión Salesiana, se puso nuevamente en el tapete la reforma de la Constitución impulsada por el oficialismo y expresada en los discursos conmemorativos.

En el acto no estuvo presente la Gobernadora Rosana Bertone quien prefirió irse un día antes a Buenos Aires al lanzamiento del nuevo Samsung S8 en Argentina que al acto por el día de la provincia al que no logro llegar por una demora en el vuelo.El evento contó con la presencia de los ex convencionales constituyentes, Néstor Nogar, Carlos Patoriza, Mario Ferreira y Pablo Blanco. Tres de los Convencionales presentes hicieron uso de la palabra, el denominador común de sus discursos, fue el reconocimiento al Movimiento Popular Fueguino, debido a que más allá de tener la mayoría, escuchó a las demás fuerzas y se logró un texto consensuado. Consideraron que el texto final fue de avanzada, pero no hubo consenso en cuanto a la necesidad de reforma de la Carta Magna.“Seguramente tiene muchos defectos, pero es un texto constitucional que le ha permitido a todos los espacios políticos de la Provincia gobernar, sin ningún tipo de limitaciones”, opinó.Por último indicó que, “es lo mejor que podíamos ofrecer, seguramente será necesario, después de 26 años hacer algunos retoques, pero fue una herramienta que permitió a los Partidos gobernar sin ningún tipo de dificultades”.“No se puede legislar la ausencia de bien, las leyes son para legislar el bien, aquellas cosas que las personas quieren para vivir mejor”, aseguró y consideró que, “el sistema de tachas selecciona los dirigentes para los Poderes Legislativos por la ausencia de bien, le otorga el derecho a los ciudadanos a tachar a otros. Es más, se organizan para tachar a otros que creen que son malos”.Ferreira subrayó que, tampoco comparte, “otorgarle a determinado organismo, exceso de Poder en cuanto al control administrativo. Esto se pensó porque los dirigentes de los Partidos mayoritarios, no iban a ser buenos y que los Partido mayoritarios iban a obtener el gobierno de la Provincia, cosa que no sucedió”.Sobre posibles reformas, indicó que, “hoy hay que analizar y hay Proyectos en al Legislatura para ver si debe haber una reforma Constitucional. Serán los Legisladores los que terminarán tomando una decisión en ese sentido”.Arcando subrayó que, “hay Órganos que, según la opinión de algunos, deben reformarse y que no sean Órganos que den perpetuidad en los cargos que ocupan” y detalló que, “me refiero a aquellos que la Constitución prevé que deben e integrar algún determinado lugar, pasan los años y siguen”Solo menciono que la Constitucion aun “tiene muchos artículos que no están reglamentados, no sabemos por qué” e instó a que, “sigamos estudiándola, reglamentándola y primordialmente cumpliéndola y respetándola. Todo esto antes de reformarla”. “A través de los 201 artículos nos protege, ahí encontramos un manto protector a través de derechos y garantías, nos ofrece salud, educación, justicia y seguridad”, aseveró.