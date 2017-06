El ex Oficial de Policía, Cristian Balaguer condenado por la muerte de Victor "Chucky" Andrade ocurrida en 2010 (ver) (ver)

Giménez señaló que de la pena de 5 años de prisión impuesta por “exceso en el ejercicio de su función policial” (ver)

Ahora Balaguer podrá acceder al beneficio de salidas laborales en “dos meses y tres días”, confirmó su abogado, agregando que “lo importante es que ya tiene ofertas para salir a trabajar y ya mañana comenzamos el trámite para que cuando esté en condiciones salga inmediatamente a trabajar”.

El abogado Francisco Giménez señaló, tras la presentación ante el Tribunal de Juicio, “a partir del día de la fecha y hasta que esté en condiciones de salir con salidas transitorias laborales va a estar en un lugar acondicionado para que vaya, por cuestiones obvias no puede cumplir pena con presos comunes, pero no difieren mucho las condiciones de detención”.Ese tiempo no fue considerado técnicamente “prisión domiciliaria” por parte de la Justicia, señalando Giménez que “esto es una discusión que se plantea si una persona a la que no le permiten salir del domicilio no se le puede considerar que cumple pena, pero este criterio fue el que primó”, dijo Giménez.En 2 años y 8 meses Balaguer habrá cumplido totalmente la pena.