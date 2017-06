El ministro de Salud; Marcos Colman desmintió que el Gobierno intenta contratar médicos con salarios de 75 mil pesos que se vio incluso reflejado en medios nacionales, pero no pudo desmentir que hay médicos contratados actualmente que cobran hasta $210.000 por mes tal como se muestra en una factura que comenzó a circular por las redes sociales.

Además, cuestionó que los profesionales contratados lleguen a cobrar "210 mil pesos por mes", como trascendió recientemente, incluso por que parte del servicio fue brindado antes de que el profesional tuviera talonario de factura.

“En la factura a la que hace mención el Dr. Julio Torres, se puede observar claramente que es la primera fractura que se emite (N° 1), y que parte del servicio fue brindado antes de que el (o la) profesional dispusiera del talonario de factura, ya que la fecha de vencimiento del mismo opera exactamente al año siguiente de la emisión, en este caso el 23-05-18, es decir que el talonario se emitió el 23-05-17, y parte del servicio facturado fue en la semana del 15 de mayo al 21 de mayo de 2017”.

Colman primero aclaró cuál es el salario de un médico en Tierra del Fuego: “No es que se va a pagar 75 mil pesos, la información se fue desvirtuando”, dijo. “La medicina es muy compleja, el salario depende de la especialidad y lo que haga el médico, dependiendo de eso ganará más o menos”, afirmó.“Estamos avanzando en estrategias de captación de profesionales por todo el país, de hecho apuntamos a Cadena3 de Córdoba al participar del Consejo de Salud en La Pampa y luego viajé a Córdoba para realizar gestiones de captación de profesionales”, contó en Fm La Isla.Según el funcionario “no es que sea una estrategia desesperada, es parte de la estrategia que venimos llevando desde el principio de la gestión y en algo que no habíamos avanzado era con los medios radiales del interior del país”.Sin embargo mencionó una aclaración respecto al salario de los profesionales que se convocan. “Yo no dije que el sueldo es de 75 mil pesos, lo que dije es que la remuneración ofrecida va entre 60 mil y 75 mil pesos con las guardias incluidas, dependiendo de si el médico hace guardias activas o pasivas y el plus habitacional de 6.500 pesos que se pagan mensualmente hasta seis años. No es que se va a pagar 75 mil, la información se fue desvirtuando”, destacó.El Dr. Julio Torres, del SIPROSA, se pronunció sobre las declaraciones del Ministro de Salud de la provincia, quien convocó a profesionales del norte del país ofertando un sueldo de 75 mil pesos, plus para vivienda de $6.500 y jubilación a los 55 años."En realidad cuando uno lee las declaraciones, lo que dice el Dr. Colman (Ministro de Salud de Tierra del Fuego) es que se puede llegar a los 75 mil pesos. En eso el Ministro de Salud no falta a la verdad, porque con muchas guardias, con el plus de vivienda por seis años y con guardias pasivas, se puede llegar a esa suma, pero eso no es para todos", destacó el Dr. Julio Torres, representante del SIPROSA, y recordó que, “hay Profesionales que no hacen guardias, algunos hacen pasivas o no hacen prácticas, la realidad es que nuestro salario sigue estancado en los valores históricos; por ejemplo, mi sueldo son 52 mil pesos y tengo una maestría que es un poco más que una especialidad. Hay médicos que por los años que tienen no tienen una especialidad y trabajan como clínicos, como pediatras; pero sin tener una especialidad, entonces están cobrando 44 o 45 mil pesos".Torres dio un detalle de "reconocidos profesionales" que renunciaron durante el transcurso de la semana pasada y "ya están trabajando en el sector privado". Por esta situación señaló que no tienen servicio de neurocirugía en el hospital, junto con otras múltiples especialidades que están siendo afectadas por la falta de profesionales.Torres dijo que, "esto habla de la diferencia que existe entre los que estamos en planta y quienes contratan. Obviamente, eso crea un gran descontento", remató.