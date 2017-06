Aunque recien ahora algunos medios nacionales indican que fueron encontradas por la Justicia 24 nuevas propiedades al empresario Lázaro Báez y que ocho de ellas descubiertas recientemente en Tierra del Fuego con nuevos nombres de testaferros y conexiones en la provincia, la informacion que brindaron esta publicada desde mayo del 2016 en la provincia.

Catalina Liliana Manfredotti

Carlos Cruceño

Lo mas insólito es que parece que en Buenos Aires aun desconocen que hasta la propia Justicia Federal alquila oficinas a una empresa ligada a Baez en Ushuaia, dato que se conoce desde el mismo momento en que Baez fue detenido (ver)

Alfredo Benjamín Zárate

“Se trata de una cadena enorme de gomerías que muchos se las adjudican a Lázaro Báez por eso el nombre de Zárate es tan importante y hasta ahora no había aparecido, solamente en una nota de un colega de Telam (Gabriel Ramonet) pero que no había aparecido entre los nombres que siempre lo rodean”, añadió.

Segun anunciaron de manera supuestamente exclusiva y de manera reveladora, donde incluso se hizo un detalle desde el primer listado oficial que confeccionó la Justicia donde había arrojado un total de 147 propiedades, valuadas en US$ 140 millones. La cifra apenas reflejaba los bienes en Santa Cruz. La Justicia avanzó y encontró más de 100 propiedades nuevas desparramadas en 10 provincias y en la Capital Federal. Y en las últimas semanas se conocieron 24 nuevas, decia el informe emitido este jueves 15 de junio en el canal America, de las cuales ocho las propiedades de Báez fueron detectadas recientemente en Ushuaia, aunque la informacion sobre las ochos propiedades se conoce desde mayo del 2016“Le encontraron ocho casas en Ushuaia puestas a nombre de testaferros y de sociedades”, señala el informe, que incluso ya fue publicado en 2016, donde incluso se dan detalles precisos de las propiedades y los ocupantes de la misma entre ellos la hermana del ex gobernador, Carlos Manfredotti de nombrequien vivía en la vivienda propiedad de una de las firma de Baez en la calle Staiyakin 753 del barrio Andino junto con un actual funcionario de planta política de la municipal de Ushuaia,, quienes al momento se salir a la luz la información desaparecieron del lugar aunque varios vecinos confirmaron que ahí vivió la pareja durante muchos años.“La otra cosa importante es que esto le puede llegar a cortar la otra caja de financiamiento que le queda a Báez y que no estaba dentro del embargo preventivo dispuesto por el juez Casanello”, sostuvo.La periodista especializada en judiciales, Romina Manguel precisó que “los hijos de Báez están procesados en dos causas, una en el fuero penal y económico y otra en los tribunales penales de Comodoro Py, y a Lázaro Báez claramente le preocupa la situacion de sus hijos”.¿Qué se sabe de Leandro Báez y Ushuaia?. “Se sabe que parte de las camionetas que compraba, las compraba en Ushuaia a nombre de sociedades que tenía en esa ciudad y se las llevaba manejando hasta Río Gallego, por eso tuvo varias causas ya que las tenés que devolver, las comprás con un descuento pero no las podés tener más de 45 días fuera de la isla, él se las había quedado”.De esta manera una parte de la investigación apunta a Leandro Báez, y aparece en escena el nombre de. “Una persona que vendía autos usados de un patrimonio muy chiquito y hoy es uno de los dueños de una de las gomerías más importantes que tiene Tierra del Fuego que se llama Servicios Integrales Alem SRL y tiene en sucursales en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.Finalmente indicó que “empieza a aparecer gente nueva y lugares nuevos, a partir de ahora y de esta investigación se ubica mucho a Ushuaia. Muchos le preguntan al juez Casanello por qué no se apura y deja pasar tanto tiempo porque hay mucha preocupación en el juzgado de que al momento del juicio oral se pueda caer todo y Cristina quede libre”, cerró.