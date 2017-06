Una joven debió ser joven internada luego de ser golpeada por un reflector en la cabeza mientras se encontraba dentro del boliche “Amnesia” en Rio Grande. Según relato el padre de Agostina, esta fue a bailar y según relatan los testigos, le habría caído un reflector en la cabeza. El personal del local bailable la habría sacado de lugar, debio ser asistida por una ambulancia y trasladada al hospital, donde a las horas le dieron el alta. Pero como la joven seguía con fuertes dolores de cabeza, la trasladaron al CeMEP, donde se encuentra internada en observación.

El padre de Agostina consultó a los jóvenes que se encontraban con ella, para saber qué había sucedido y le informaron que, “se le cayó una farola en la cabeza, nos sacaron del boliche y la levantaron” y agregaron que, “quisimos volver a entrar para meter a Agostina y no nos dejaron entrar”.

Consultado sobre la actitud de los responsables del local bailable. Dijo que, “me llamó una Sr. de apellido Morro, se presentó como personal de Amnesia y me dijo que había ido al hospital y le habían dicho que Agostina le habían dado de alta”.

En comunicación con FM Aire Libre, el padre de la joven, Dante González relató que su hija, “el sábado fue a bailar al boliche Amnesia y me llama el novio mi hija diciéndome que no me asuste, que Agostina tuvo un accidente y que se le cayó un reflector en la cabeza desde el techo”.González les pidió que llamen a una ambulancia, mientras él se trasladaba al lugar, “me vuelven a llamar y me dicen que la estaban trasladando en una ambulancia al Hospital”.“Ella recordaba de que recibió un golpe, como un botellazo en la cabeza, que alcanzó a ver al novio y le dice me pegaron y que el novio le dice que le cayó un reflector en la cabeza. De ahí no recuerda, ve una escalera, que estaba afuera, se despertó y había una persona que le hablaba y escucha que llaman a una ambulancia”, detalló.Además aseguró que en el hospital, “había otra chica manifestó que se golpeó la cara”. “Si ella recibió un impacto en la cabeza, no entiendo por qué la movieron”, lamentó González.En el Sanatorio, la doctora, “disiente con lo que plantea el hospital”, y firma que, “si hay una pérdida de conocimiento hay que ordenar urgente una tomografía. Se la realizan y le encuentran que tiene edema cerebral, que es normal en un golpe, lo que no es normal es que empezó a vomitar y se volvió a desmayar, por lo que quedó internada”.Por último se esperanzó que Agostina de mejore pronto y destacó que, “es jugadora de Hockey y está representado a la Provincia”.