El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, denunció una “operación política” de desprestigio en las redes sociales. “Pueden discutir y criticar las decisiones de gestión que tomamos pero no pueden pasar ciertos límites”, “Ya no sé cuántas veces viajé para internarme y cuántas me recuperé…. Jamas he tocado nada que tenga que ver con la droga y siempre he trabajado, antes como concejal y ahora como intendente en la prevención de adicciones”, dijo. Aunque si se refirió a su viaje no manifestó nada respecto al aumento de sus viáticos (ver)

En declaraciones a la prensa, el jefe comunal salió al cruce de las publicaciones en distintas redes sociales de fotos y versiones sobre su viaje por distintas provincias del país, en las que promocionó a la capital provincial como destino turístico y a la Fiesta de la Noche más Larga que se realizará entre el 16 y el 25 de junio.



“Se puede discutir si hacemos mal o bien una cosa, podemos ponernos de acuerdo o no, y pueden criticar las decisiones de gestión y políticas que tomamos, pero no se pueden pasar ciertos límites. Mi hija ya lee las redes sociales y meterse con un tema tan sensible como parte de una operación de prensa es algo complicado”, fustigó.



En esa línea, dijo que “uno no puede ponerse a responder todo lo que se dice, pero una de las cosas que siempre se habla cada vez que viajo es que me voy a internar, plantean cosas muy complicadas”. E ironizó: “Ya no sé cuántas veces viajé para internarme y cuántas me recuperé”.



“Esto me duele porque tengo una familia y porque hay mucha gente que atraviesa esta problemática. Jamás he tocado nada que tenga que ver con la droga, y siempre he acompañado y trabajado, como concejal y ahora como intendente, los procesos de prevención de adicciones”, continuó.

En esa línea, observó que “hay otras cosas que forman parte del folclore pero también responden a una operación política”, y citó como ejemplo que “mi señora me acompañó en este trabajo de difusión del destino Ushuaia que realizamos en varias provincias y se pagó su pasaje y demás gastos, pero se dijo que lo había hecho la Municipalidad”.



A ello sumó que “hay algo que si es preocupante y es que nos mandaron a seguir; cuando terminaban las actividades salíamos a caminar y en una feria de artesanos en Salta vimos a un par de hombres con cámaras siguiéndonos y sacándonos fotos”.



Para el Intendente de Ushuaia “los vivos que están siempre operando intentaron romper un viaje que fue exitoso en cuanto a resultados ya que instalamos en la agenda de otras ciudades a la fiesta de la Noche más Larga, logramos el compromiso de la participación de artistas de otras provincias y firmamos nos reunimos con otros intendentes”.



“El ataque es permanente y se meten con lo personal y con la familia. También hubo un informe en Canal 13 de Río Grande sobre los viáticos que supuestamente cobró mi señora por el viaje. Le mandé un mensaje a la gobernadora porque fue un informe de carácter personal y ella sabe lo que es que se metan con cuestiones personales”, enfatizó.



Vuoto insistió con que “en la política y en la vida hay límites, no pueden estar permanentemente operando sobre cuestiones personales” ya que “me banco la discusión política y hasta la opereta de la foto o la no foto, pero me preocupa cuando se meten con cuestiones sobre las que uno no tiene nada que ver, y encima estigmatizan a las personas que sí atraviesan determinadas problemáticas”.

“Algunos creen que la política es el apriete permanente, nosotros en cambio gestionamos y mostramos lo que hacemos, con errores y con aciertos”, concluyó Vuoto.