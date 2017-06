El presidente del IPV, Luis "Lolo" Cardenas defendió la preadjudicación de una vivienda a un empleado del organismo, a menos de un mes de inscribirse. Sostuvo que hubo “un error de comunicación”, dado que todavía está en revisión y es impugnable.

El presidente del IPV Luis Cárdenas en diálogo con la prensa, la preadjudicación de una vivienda a un empleado del organismo inscripto el 10 de mayo de este año, es decir hace menos de un mes, que se viralizó por las redes sociales. Aseguró que es parte de un proceso “normal, regular y transparente”.



Aclaró que hubo “un error de comunicación” porque no implica la adjudicación de la vivienda, sino que está en revisión el listado y es impugnable.



Ante el malestar social por ver una adjudicación express a un empleado, cuando hay personas esperando hace años en el listado, explicó que “la reglamentaria del IPV prevé considerar situaciones de discapacidad, excombatientes, interés de radicación, y en algunos casos hay actas acuerdo o instrumentos de gestiones pasadas, en las que se acordó otorgar viviendas para el personal del Instituto”.



“En ese contexto se da la instancia de postulación. Se da por sentado que ya la adjudicación es un hecho y no es así para nada. En todo caso es una pre-evaluación, una instancia anterior y se está en proceso de verificación”, argumentó.



“Uno lamenta si una situación generó una molestia, pero no podemos dejar de comunicar lo que se hace. Hay varias particularidades en el acceso a la vivienda”, reiteró, y expuso que “no solamente hay vecinos anotados en la demanda individual, sino anotados en demanda colectiva, que son asociaciones, gremios, que consiguieron la tierra, hicieron convenio con el IPV y construyeron su propia solución habitacional. Quizás muchos de ellos no están en sintonía con la inscripción de la demanda individual. Puede ocurrir que, por estar en la demanda colectiva de viviendas, con financiamiento nacional y construcción del IPV, los postulantes sean de años posteriores”.

“Todos los actos administrativos del IPV están siendo visibilizados. Si hubo un error en lo comunicacional, se va a corregir. Esto no es una adjudicación de una vivienda, simplemente es una instancia del proceso de verificación y está para la impugnación de los propios vecinos”, insistió Cárdenas.



Respecto de esta situación particular, adelantó que “la vamos a corregir” y recordó que “la información sale del propio IPV. Asumo la responsabilidad de que tengamos que corregir lo comunicacional, y entiendo el enojo y el malestar. El vecino duda muchas veces de la dirigencia política y es comprensible. Entiendo el descreimiento de la dirigencia, de la que hoy estoy participando y no le esquivo al bulto. Yo me hago responsable de esta situación y soy respetuoso del enojo del vecino”, concluyó el presidente del organismo.