Un grupo de 38 alumnos de 5° Primera y 5° Segunda del orientado de Educación Física del Colegio Comandante Luis Piedrabuena de Rio Grande, denunciaron que vivieron una verdadera odisea durante un trekking organizado por la escuela a la Laguna Turquesa. Manifestaron que estuvieron perdidos en la montaña y no recibieron la debida contención. 'La nieve no nos permitía caminar, uno de los chicos se tiró al piso gritando, porque no podía mover las piernas', relataron.

El relato de los alumnos de la caminata:

Brisa, otra de las alumnas explicó nosotros nos dimos cuenta que estábamos perdidos, cuando empezamos a subir, y ya no había árboles. Yo le dije a profesora que tenía vértigo y no quería seguir, mientras esto sucedía, uno de mis compañeros se cayó y empezó a rodar. Yo en un momento casi me pongo a llorar, porque cuando nos tocó bajar se nos estaban durmiendo las piernas. No sabíamos cómo bajar, íbamos con un palo como única ayuda, pero el palo también se hundía. Los ojos se nos empezaron a pegar por la escarcha, no veíamos casi nada alrededor, no teníamos muchas esperanzas de lo que podía pasar” recordó.

Defensa Civil Provincial y Gendarmería pasaron por el lugar: “Cuando ellos llegaron, los docentes nos dijeron que no digamos nada y que todo estaba bien. Dos compañeras se descompusieron en ese momento, pero Defensa Civil se fue. También cuando estábamos esperando el colectivo, paso Gendarmería, pero siguieron de largo”.

No hubo comida:

El supuesto guía:

Reunión de padres una semana después:

Reclamos en el Ministerio de Educación:

El hecho ocurrió el 25 de Mayo cuando en Ushuaia, se desataba una intensa nevada, en lo que era la primera salida del año para dos quintos años y mencionan que estaban a cargo del "profesor Juan Lopinto y el otro curso con Sergio Pedraza". Dice que recibieron las correspondientes indicaciones para el viaje y les advirtieron que "si la nieve les pasa los talones, el treking se suspendía".Continuó relatando “Pasamos a Tolhuin, y continuamos camino, apenas nos bajamos del colectivo las nieve nos superaba los tobillos. En la reunión y el profesor Pedraza nos explicó que, si la nieve superaba los tobillos la actividad se suspendía, ya que no estamos capacitados para eso y tampoco contamos con la ropa y calzado adecuado”.“Comenzamos a escalar la montaña, el guía nos pidió que pateemos la nieve y pisemos, así comenzamos a mojar todo nuestro calzado” concluyó la alumna.“Dos compañeros me agarraron y comenzaron ayudarme a bajar. El profesor vino y me agarro, me sentó en un lugar, me saco los tres pares de medias, y me puso una sola media fina. En ese momento sentí que se me estaban durmiendo los brazos, como pude seguí bajando, pero el tiempo se hizo eterno” siguió narrando.“Cuando nuestras huellas comenzaron a taparse por la nevisca los docentes tomaron la determinación de bajar definitivamente. El profesor Lopinto se fue caminando con el guía, comenzamos a caminar por un lugar que no conocíamos, mi compañera se cayó, ahí nos dimos cuenta que estábamos arriba de una laguna, en donde el hielo se había quebrado. Rápidamente le sacamos su pierna, ahí fue cuando se rompió el hielo y me hundí, la nieve me llegaba a la panza. En ese momento recién vino el profesor y con el bastón que tenía rompió el hielo y me saco”.Los alumnos manifestaron que en la reunión les habían pedido a los padres $450, para el transporte y la comida. Pero la comida jamás llegó, ya que esa plata fue destinada para pagar al guía.Los directivos de la institución junto a los docentes a cargo de la salida realizaron una reunión para explicar lo sucedido. La misma ocurrió el miércoles 31 de mayo, en la misma los alumnos no pudieron participar. Se les dijo a los progenitores que los adolescentes “exageraron lo sucedido en la montaña, y que lo que contaron no era cierto”.Padres presentaron un reclamo por escrito, pero desde ese ente le manifestaron que la investigación de lo sucedido iba a llevar un tiempo y que le aconsejaban salir por los medios comentando lo sucedido.