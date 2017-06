Tal como lo anunciaron en diciembre del 2016 (ver)

Sobre el convenio próximo a firmarse con Gendarmería Nacional que ya anuncio en el 2106 (ver)

Reconoció el “acompañamiento del Concejo Deliberante donde todos los concejales pusieron su empeño en trabajar en políticas para reducir estos porcentajes que son altísimos” y ratificó que, a través del diálogo, “pudimos avanzar en la gradualidad para la aplicación de alcoholemia cero”.

Aunque recordemos que ya el año pasado desde la Municipalidad y luego de una reunión con el Jefe del Escuadrón N° 44 de Gendarmería, Comandante Principal Héctor Ángel Molinero ya habia anunciado el propio Becerra la firma del convenio.Increíblemente Becerra manifestó en declaraciones a la prensa que “todos los actores de esta ciudad tenemos que involucrarnos para frenar la problemática” y señaló que “aquí hay un intendente que se está encargando del tema y que marcó cuáles son las políticas que se debe seguir. Las estadísticas marcan que no hay ausencia del Estado. Sobre la porcentualidad de las actas labradas, el Juzgado de Faltas trabaja con un 96% y eso significa que el trabajo de los inspectores está muy bien realizado”, aunque a la vista esta que hace casi un año anunciaron el convenio que aun no se concreto.Sobre el trabajo de los inspectores, el secretario de Gobierno indicó que “nuestro personal sufre una falta gravísima de respeto. Alguien, graciosamente en un operativo, se llevó el móvil para demostrar que nos puede faltar el respeto, y no solo a nosotros sino a toda la comunidad. Tenemos un intendente que ya está trabajando sobre la problemática, si bien es cierto que hacen falta más inspectores, vamos a ver dentro de la planta municipal la posibilidad de ampliar la cantidad de personal”, sostuvo.“Sostuvimos que no era conveniente la restricción total de un momento para otro, sino la aplicación gradual porque tiene que ver con un cambio de conducta de los automovilistas, con la incorporación de nuevas prácticas, con la toma de conciencia y con naturalizar que no es posible beber alcohol y pretender luego manejar. Entonces acordamos la aplicación gradual hasta llegar al nivel 0 de ingesta de alcohol que ya rige en la ciudad para los chóferes del transporte público en Ushuaia”, finalizo.