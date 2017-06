El ex juez del Superior Tribunal Félix González Godoy uno de los beneficiados por la llamada “jubilación anticipada” y que actualmente cobra $156 mil mensuales demandó a la provincia. Por la vigencia de la ley de emergencia previsional, desde enero de 2016, aporta el 15% de esos haberes al Fondo Solidario que se destina al pago de todas las jubilaciones del ex IPAUSS.

Al parecer el ex magistrado del máximo tribunal fueguino interpuso la acción ante el Juzgado Laboral de Ushuaia, a cargo del juez de primera instancia Guillermo Penza.

En la misma época que se jubilaron los tres miembros del Superior Tribunal también lo hicieron jueces de Cámara, como Mario Eduardo Basso, que cobra una jubilación de $135.788 o Héctor Reynaldo Yarade, que percibe un haber de $124.888 cada 30 días, según surge de la información proporcionada por el propio Gobierno en el sitio Gestión Transparente.

El ex magistrado considera que ese aporte es inconstitucional y presentó una demanda que terminará en manos del actual Superior Tribunal de Justicia. Las jubilaciones mayores a $65 mil son el 8,6% del total pero insumen casi el 14% del presupuesto de haberes previsionales.La demanda fue interpuesta hace varias semanas aunque recién trascendió en la víspera, y según fuentes judiciales aún no comenzó a ser analizada en sus planteos de fondo, porque antes tuvo lugar un trámite vinculado con la competencia de los tribunales que finalmente tendrán intervención en el expediente.Sin embargo, Penza se habría declarado incompetente para intervenir en el caso y habría girado las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, por entender que la materia de que se trata la causa se corresponde con el ámbito de actuación de ese organismo.El sistema, hecho a medida de los entonces miembros del Poder Judicial, permitió la jubilación con solo 5 años de aportes al sistema previsional, y su carácter de “obligatorio” generó una polémica entre quienes lo consideraron un avasallamiento de la garantía de inamovilidad de la que gozan los magistrados, aunque el caso fue extraño porque los propios jueces “avasallados” lucían cómodos con un régimen que los beneficiaba y que incluso impulsaron ellos mismos.Otros ex magistrados jubilados por la ley 460 también cobran cifras similares, como el ex juez del STJ Tomás Hutchinson que percibe $162.636 mensuales, o el ex integrante de la Corte Omar Carranza, que recibe $127.951.Por tratarse de jubilaciones mayores a $65.001, la ley 1062, de emergencia previsional sancionada en enero del año pasado, les estipuló el máximo de aporte extraordinario para el Fondo Solidario, consistente en un 15 % del haber bruto.La demanda judicial que ahora quedará en manos de los actuales integrantes del STJ, plantea la supuesta inconstitucionalidad de ese aporte.Las jubilaciones “anticipadas” son 552 (incluyendo los casos ajenos al Poder Judicial) y constituyen el 8,6% del total de haberes jubilatorios que paga el ex IPAUSS.