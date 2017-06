En el operativo antidroga llevado a cabo en Ushuaia donde actualmente se encuentran dos personas detenidas (ver)

El Fiscal Federal Juan Soria indicó en declaraciones radiales que desde la fiscalía se había instruido a las fuerzas policiales a realizar de manera sorpresiva controles sobre la carga que arriba a nuestra ciudad a través de las empresas de transporte.

Las actuaciones del Juez Federal de Esquel, Guido Otranto se deben a que el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, se tomó licencia.

El procedimiento realizado por orden del Juez Federal de Esquel, Guido Otranto ademas de la droga incautada se encontraron 100 mil pesos en efectivo y 5 mil dólares en tres allanamientos.También se indico que restan realizar medidas probatorias por lo que no se descartan nuevos allanamientos y detenciones ademas de las dos personas actualmente vinculadas a la causa un hombre de 30 años empleado de Agrotecnica Fueguina y el conductor que fue detenido luego de una persecución por mas de ocho kilómetros por las calles de UshuaiaPor el momento la Justicia no ha revelado la identidad de los detenidos y los mantiene bajo reserva debido a que no descartan que se proceda a la detención de mas personas con el paso de las horas, ademas de procedimientos en el norte del país con el objeto de identificar a la persona que despachó la encomienda en el transporte y así poder proceder a su detención.