Desde el Sindicato de Peones de Taxis, manifestaron que en Ushuaia de 300 chóferes de taxis solo hay registrados 70 y que esta irregularidad se da por la complicidad de los concejales y la ausencia por parte del Ministerio de Trabajo, quienes siguen sosteniendo esta irregularidad que afecta a 230 personas que trabajan a diario en negro, así lo indico, Víctor La Cruz secretario del gremio.

La Cruz apunto a los ediles de Ushuaia y afirmó, “esta situación viene desde hace 6 años, los Concejales miran para otro lado, nos reunimos de manera seguida pero no ponen fin al empleo en negro, el Presidente de la Asociación de Taxis, Marcelo Zabala, está actualmente embargado por tener a un chofer trabajando en la cooperativa de manera irregular”.

Cuestionó duramente a los titulares de la Cooperativa de Taxis. “Son presidentes de la cooperativa y son propietarios. Díganme qué persona en cuatro años puede comprar una licencia de taxis”, evidenció.

“Esta semana nos reunimos con los propietarios de taxis y Concejales de la ciudad con el objetivo de continuar trabajando en la implementación de una Ordenanza que permita registrar a los trabajadores del volante y ahora descubrimos que, está la estructura del costo que presentan los propietarios, en donde para ellos pedir aumento significa incluir el sueldo del chofer y el pago de contribuciones por parte del empleador”, afirmo La Cruz.Por otra parte manifestó “hemos ingresado al Concejo Deliberante una nota indicando que no tiene ningún tipo de veracidad lo que los propietarios afirman respecto a los empleados de taxis y requerimos al municipio que no se lleve a cabo ningún tipo de incremento en la tarifa de transporte hasta tanto no quede en claro la registración de todos los peones de taxis”.“Son 300 chóferes en la ciudad, de los cuales hay solo 70 registrados y el resto seguimos requiriendo la estabilidad, pidiendo que se dé cumplimiento a los derechos que tenemos todos los trabajadores. Pensamos asistir el próximo 14 de junio al Concejo Deliberante para ver si los funcionarios tratan la ordenanza planteada por SIPETAX”.“Mientras el trabajador te va llevando la plata todos los días ahí está todo bien pero cuando pasa un accidente o pasa algo al trabajador lo desechamos, el auto se cambia, no hay problema se cambia, el trabajador queda paralítico ¿y?”, manifestó.El dirigente sindical señaló “no están todos blanqueados acá”. Reprochó que “para algunas cosas les sirvan los trabajadores y para otras no”.Por su parte, una trabajadora del volante encuadrada en la Cooperativa de Taxis indicó que hace 12 años que está como monotributista. “He trabajado como monostributisca con la cooperativa y acá o en la China monostributista es trabajo en negro”, reconoció.