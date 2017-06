Un hombre fue denunciado por grabar con su celular a su sobrina de once años, desnuda, asi lo dio a conocer la madre de la menor, quien decidió hacer publica la misma luego de realizar la denuncia en sede Policial.

Asimismo, agregó “no tengo respuesta de la Justicia, a mí nadie me sabe explicar nada, solo me dicen que tengo que esperar pruebas y evidencias, las cuales yo tengo en mi poder. Quiero que se haga justicia y que me den respuestas”.

Luego de que observar los videos “yo decidí no hablar con él, no quiero verlo, no quiero acércame, yo directamente callada fui e hice la denuncia sin pensarlo. Quiero que secuestren esas pruebas, en donde claramente se ve parte de cuerpo y un tatuajes que él tiene”.

La mujer relató “estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida, tengo una hija de 11 años que fue abusada por un primo hermano mío, en el cual yo confiaba mucho. Este hombre convivia conmigo y mi hija hace tres meses aproximadamente, y encontramos evidencias que él abusaba de mi hija”.“Este hombre no tenía donde estar, yo le di la ayuda luego de que llego de Córdoba. Cuando llegó consiguió trabajo unos meses, pero dejo de trabajar muy rápido. Tampoco se preocupó por buscar trabajo, ni nada. Ante esta situación yo decidí echarlo, él se fue a convivir con otro pariente mía, esta persona fue quien descubre los videos de mi hija en su celular” dijo muy angustiada.“En el celular este hombre tenía varios videos pornográficos, entre ellos el de mi hija desnuda. La persona que descubrió esto apenas los vio, me dio aviso rápidamente, desde la Policía nos dijeron que no lo alertemos a él de esta situación. Finalmente, ayer cerca de las 15 horas lo llevaron detenido, pero a las 20 horas lo soltaron con una prohibición de acercamiento. Luego de que salió, paso riéndose por al frente de mi casa, burlándose de que estaba libre” dijo muy enojada.