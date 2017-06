Durante los allanamientos realizados en la vivienda del Defensor Publico, Juan Carlos Assan, encontraron los electrodomésticos, un lavarropas y un horno eléctrico que habría recibido como parte de pago por asistir a una persona durante un juicio (ver)

Assan se encuentra actualmente “suspendido de su cargo” sin el goce pleno de sus haberes (solo percibe el 50%) desde que la jueza Barrionuevo lo procesó en febrero de este año, pero por otra causa, donde lo acusan de “estafas reiteradas” en la compra de un terreno.

¿Quién pagó los electrodomésticos?:

Rolfo fue condenado el 15 de noviembre de 2012 a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñarse en el Estado, luego del juicio oral y público donde se ventiló la sustracción de fondos públicos a través del pago irregular de cuatro expedientes administrativos por $470 mil en 2005.

La Policía encontró el horno eléctrico y el lavarropas con los que una persona sostiene haberle pagado por sus servicios al defensor público de Ushuaia Juan Carlos Assan, en una presunta operatoria ilegal que dio lugar a una causa penal contra el funcionario de la Justicia.Ese ex funcionario mantuvo una conversación con Ariznabarreta (que lo defiende en otro caso) y le contó que para pagarle al defensor le había comprado un horno eléctrico y un lavarropas y que se los había enviado desde Buenos Aires a Ushuaia. También que contaba con un intercambio de mails donde se hacía referencia a esas tratativas.La jueza dispuso el viernes dos allanamientos y logró encontrar los electrodomésticos mencionados en la denuncia, según confirmaron ayer fuentes judiciales.También aseveró que “no se puede permitir que este tipo de cuestiones existan y tampoco deben taparse”.El ex funcionario provincial al que Assan le pidió el pago en especies es el ex Contador General de la Gobernación durante la gestión gubernamental de Jorge Colazo, el contador Marcelo Rolfo, según señalaron ayer fuentes ligadas al caso.El ex Contador General fue juzgado junto al ex subsecretario de Obras Públicas Jorge Domínguez, al ex director de Administración Financiera Luis Bernales Díaz y al comerciante Dardo Montané.Durante ese juicio, Massimi se desempeñó como fiscal, mientras que el abogado particular Félix Santamaría defendió a Montané, Juan Carlos Stevenson y Jorge Kresser Pereyra a Bernales Díaz, Ariznabarreta a Domínguez, y Assan a Rolfo.Por otra parte, no es la única causa penal en la que el ex Contador General de la provincia está involucrado: la Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó su procesamiento en abril de este año, en el denominado “caso Celentano”, donde se investigan presuntos pagos irregulares del Estado por $6 millones entre 2000 y 2003.