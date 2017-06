El presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Ángelo Querciali, planteó un panorama aun más complicado que en 2016 y que tiende a agravarse por la baja en las ventas y la suba de las cargas impositivas. Ya no hay empleados desocupados en el comercio, sino “dueños desocupados”, que cerraron las puertas, no tienen ingresos y han quedado endeudados, por tratar de sostenerse hasta el final. Varios comerciantes que mantienen los locales abiertos están pidiendo préstamos para los aguinaldos con la expectativa de recuperar ventas, pero la recesión no cede. Esperamos una reacción del Estado Provincial y Municipal que baje la presión impositiva, por la situación límite de la comunidad, que no cubre sus necesidades básicas: ya se compra en cuotas hasta los alimentos en los supermercados. En Rio Grande el Ejecutivo analiza la baja de impuestos a comerciantes.

Ventas del día del padre:

La tarifaria:

Locales vacíos:

Gobierno sin reacción:

Las Ferias:

Encima, Brasil:

Comida en cuotas:

Alquileres desfasados:

Precios y deudas para sueldos:

Querciali, expuso un panorama desolador en la capital fueguina, con muchos comercios cerrados y otros que van por el mismo camino, en un contexto de recesión que no cede. “Apostamos a que este semestre iba a cambiar, pero sigue igual o peor que el año pasado”, dijo a Radio Provincia.Consultado sobre las ventas por el día del Padre, cuando normalmente repuntan, aclaró que necesitaría un poco más de tiempo para hablar con el resto de los comerciantes, pero estimó que “tomando jueves, viernes y sábado, hubo entre un 7 u 8 por ciento de aumento nominal. Nos sorprendió pero también fue en base al descuento proporcionado que se dio, tratando de conseguir liquidez para mantener el negocio funcionando”. “En lo que va del año, la caída de facturación es tremenda y todo el mundo se da cuenta porque hay ofertas importantes y de alguna manera hay que atraer la venta”, sostuvo.Querciali planteó la incidencia de la ordenanza tarifaria, en el marco de crisis en que se dictó, y lamentó no haber podido llegar a un acuerdo con el Municipio. “Se ha judicializado el reclamo, hay tres causas en el Superior Tribunal esperando resolución para ver qué pasa con esto, porque las tarifas municipales y de servicios se han incrementado muchísimo, y no hemos logrado llegar a ningún acuerdo. Ellos dicen que tienen gastos, pero todos tenemos gastos”, subrayó.La realidad muestra una Ushuaia con locales vacíos en pleno centro de la ciudad. “El termómetro fue siempre la avenida San Martín porque hay pocos locales y cuesta conseguirlos. Hay que esperar que se desocupe alguno; pero ahora se empieza a ver la cantidad de locales adyacentes a San Martín, en Maipú, Deloqui, Gobernador Paz y las transversales, y hay muchos locales vacíos”, dijo.En este escenario, cuestionó la falta de reacción del Estado, en todos sus niveles. “Lo que yo no veo es que el gobierno nacional o provincial tengan una forma de reactivar la economía, ni tampoco que reduzcan los costos operativos de las empresas, las cargas sociales, los impuestos, los servicios. La verdad que para contratar hoy un empleado hay que tener los números muy claros, porque hay que hacerle frente después a la obligación. No veo que el Estado se haya puesto a rever eso, y la verdad es un país caro de operar. Todo se paga el doble, el triple, y no nos hemos sentado a sincerarnos y ser más eficientes”, manifestó.“Si esas familias tuvieran trabajo, podrían ir al supermercado y comprar lo que quieran donde quieran, pagando precios razonables, pero tienen que tener ingresos. Además, una feria está cada tanto, porque tampoco es estable. Es un parche al problema que tenemos de fondo y no lo arregla”, sentenció.Dio cuenta del análisis que se hizo con las otras cámaras, como la de turismo, hotelería y gastronomía, “y en materia de reservas tampoco es importante la cantidad”, observó.Pero siempre aparece algo, el puerto tiene que mejorar, tienen que ser más accesibles los servicios a los barcos, necesitamos más vuelos”, enumeró, ante costos operativos en el puerto que han provocado que muchas fábricas prefieran traer por tierra los insumos. “Estamos freezados”, describió Querciali de esta paralización.“Es la foto de lo que está pasando y lo que viene, porque al tercer o cuarto mes la tarjeta llega al límite”, dijo de la cadena de superposición de planes de cuota que se va engrosando. “Cuando estás por la sexta cuota ya la capacidad de la tarjeta está saturada. ¿Vamos a inventar 18 cuotas para ir al supermercado?”, se preguntó, y expuso que “hoy tenemos una familia endeudada por cosas básicas como el supermercado. Se puede comprar una casa o un auto en cuotas, pero no los alimentos en el supermercado. Eso significa que la economía está complicadísima”, enfatizó.En materia de alquileres, Querciali planteó una realidad distinta entre la vivienda y el comercio: “Hay casas disponibles, departamentos disponibles, hay alquileres que se congelaron o empezaron a negociar para abajo, sobre todo en lo que es vivienda. En el comercio todavía no pasa, pero va a pasar o va a seguir habiendo locales vacíos. Hay lugares que hace doce meses están vacíos y siguen pidiendo fortunas. No los pueden alquilar, pero ninguno quiere sincerar el precio. Es increíble, porque todos queremos salvarnos con el trabajo de otro”, cuestionó.Respecto de los precios, sentenció que “el mercado manda y en Buenos Aires las empresas ya dejaron de subirlos, porque saben que la gente no puede pagar más. En épocas de bonanza puede haber margen, pero ahora no hay margen alguno. El margen ya es cero. Si no hay consumo diario, no se paga el alquiler, ni los sueldos de los empleados. Y hoy es todo un reto pagar los sueldos, no importa si el comercio es chico o grande. Hay gente que está pidiendo préstamos para los aguinaldos, para hacer funcionar el negocio”, reveló.La solución, o al menos parte de ella, pasa por bajar la presión del Estado: “Hemos planteado ante la Municipalidad la cantidad de dinero que dejó de circular, en la discusión por la tarifaria. Ellos aducen que tienen sus gastos pero todos tenemos que volvernos eficientes y ver cómo reducimos gastos innecesarios.