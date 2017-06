El Tribunal de Juicio Oral compuesto por magistrados Juan José Varela, Daniel Borrone y Eduardo López condeno a Aldo Nuñez a prisión perpetua por el crimen de Nilda Nuñez. Fue considerado responsable de “Homicidio doblemente agravado y femicidio” que fue la calificación legal que habian solicitado tanto la querella, que representa a la familia de Nilda Núñez los abogados Pérez Iglesias y Fonrouge, como la Fiscalía. El Defensor Oficial, Gustavo Ariznavarreta solicitó la absolución del acusado, recordemos que hace unos días manifestó ante el Tribunal que no tenia elementos para realizar la defensa de Nuñez (ver)

“Fuimos víctimas de la policía mafiosa de Tolhuin”:

Núñez expresó también que quería hablar del allanamiento que se realizó la noche que encontraron una pierna debajo de la cama y luego el resto del cuerpo descuartizado. “Quiero hablar allanamiento cuando vienen a mi casa, cuando le piden al dueño que saque el auto de la entrada, eran todos policías de Tolhuin, cuando me hicieron hacer el pedido de paradero me obligaron y cuando yo vi a la policía a las dos horas me allanan la casa. Yo estaba durmiendo tranquilo con mis hijos en casa pensando que estaba mi ex mujer en Rio Grande como habíamos hablado”.

En el armado de su teoría preguntó:

Según Núñez esos mismos policías “armaron lo que yo debía decir, cuando me tenían en el suelo me hicieron leer un cartel en el que decía el camino hacia el cuerpo, donde estaba el matorral donde estaba el cuerpo de Nilda tapado con una rama, eso decía un cartel que me hicieron leer y así fue donde ellos encontraron tan rápido el cuerpo de mi mujer”.

Ante la posibilidad que le dio el Tribunal Oral, Aldo Javier Nuñez aceptó hablar y dar su version de los hechos en el juicio en el que se lo acusa por el femicidio de su ex pareja, Nilda Núñez. En medio de balbuceos, el acusado contó una historia en poco más de diez minutos en el que no aceptó ningun tipo de responsabilidad y acusó a la Policía de Tolhuin.Entre sus últimas palabras indicó que “se buscaron testigos a kilómetros de mi casa, el dolor que tengo adentro, todo lo que hemos sufrido mi mujer y yo en Tolhuin, fuimos víctimas de la policía mafiosa de Tolhuin, fue la policía la que mató a mi mujer, quiero saber si los van a juzgar a ellos, por su familia y sus hijos, por lo que le hicieron a mi mujer y a mí”.El acusado agregó que cuando llegó la Policía “traté de despertar a mis hijos que estaban durmiendo, dejo pasar a la policía de Tolhuin, no sabía de qué se trataba, a mis hijos me los sacan y a mí me llevan afuera y de ahí en ese momento sacan una bolsa negra de la camioneta de la policía con cierre y dos policías lo meten para adentro”.“Con qué razón me están haciendo todo esto les pregunté, y ahí me dijeron que mi mujer se habían metido con ellos, que ellos mismos mandaban a mi mujer a hacer espiamientos de casas de fin de semana”, añadió. “Yo estando en el piso me dicen que por eso me arrestaban apuntándome con un arma”.“La policía de Tolhuin me saco a mi mujer, la madre de mis hijos, todos dijeron que ella tenía un romance con un policía, y el hijo que esperaba era de él, no era mío”, afirmó. Esta cuestión fue descartada por las pericias de ADN que indicaron a Núñez como el padre del hijo que Nilda llevaba en su vientre cuando fue asesinada.