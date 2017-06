El Gobierno empezó a dar de baja pensiones por discapacidad, puesto que se detectaron que hay beneficiarios cuyos cónyuges perciben un haber estatal o ingresos de más de $20.000.

En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmaron que están revisando todas las pensiones. Entrecruzan datos y automáticamente dan de baja muchas de ellas. No quisieron revelar cuantas. “Estamos ajustándonos a la ley”, dijeron del Ministerio de Accion Social.

“Hace 15 años mi hija con síndrome de down cobraba una pensión por discapacidad pero se la quitaron porque mi sueldo excede los tres salarios mínimos”, se queja Roberto. Actualmente el salario mínimo vital y móvil se encuentra en $ 8.060. Quejas como las de Roberto, que pide preservar su identidad, se multiplican por estas horas en las redes sociales.

Segun se indico a partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de Nacion decidió aplicar un olvidado decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión.También sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un ingreso formal de $ 21.000.“Es un agrave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”, dijo Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad y diputada nacional por el partido Socialista, que presentará una demanda en la Defensoría del Pueblo.Otras fuentes oficiales confirmaron que la decisión de eliminar pensiones reflotando un viejo decreto está vinculado con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal. “La mitad de lo que recauda el Estado se lo lleva la Anses, así no hay plan de reducción de déficit que sea viable”, señalan en el Ministerio de Hacienda. “Este tema es sensible de tratar antes de las elecciones, pero la revisión de todo el universo de pensiones se discutirá también en el consejo del Salario el 27 de junio”, dijo una fuente de la cartera laboral.Alguno de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributiva fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto, siendo este bien una necesidad para muchos que no pueden movilizarse en transporte público. “Los que con dificultad tienen un techo para vivir también se quedaron sin pensión”, agrega Troiano, quien considera objetable legalmente que el ministerio omitiera realizar estudios socio ambientales a los pensionados, antes de quitarle la ayuda recibió numerosos casos de personas que dicen haber pedido explicaciones a la Anses y al Ministerio de Desarrollo Social pero no les dieron una respuesta concreta.También se repiten los casos de matrimonios en los que uno de sus miembros perdió este mes su pensión por discapacidad porque su pareja percibía una jubilación mínima, incluso en los casos en los que entre ambos no llegan a cubrir la canasta básica.