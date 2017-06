El Ejecutivo Provincial lleva gastados 21 millones de pesos en publicidad solo en los primeros cinco meses del año 2017, según denuncio el abogado, Federico Rauch, quien cuestionó a Bertone por el desmedido gasto realizado cuando están aun faltando siete meses para la finalización del año y recordó ademas que en el semestre anterior tuvo un gasto de 16 millones de pesos en igual concepto.

En tal sentido indicó que “este gasto corresponde tanto al slogan que se encuentran pegado por ejemplo en el sitio Web de la provincia, como en toda la obra pública por ejemplo, algo que realmente no corresponde, teniendo en cuenta que en el semestre anterior se gastaron 16 millones de pesos”.

Desde el Ejecutivo Provincial el jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, no pudo desmentir los dicho de Rauch y pidió tiempo para poder confirmar si la suma expresada por el letrado era real y llamativamente no solo no pudieron desmentir la cifra del gasto, sino que ademas no utilizaron el derecho a replica para desmentir las declaraciones del letrado de Ushuaia.

En dialogo por FM Universidad 93.5 de Rio Grande el letrado aseguró que “este dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes, teniendo en cuenta que esa plata no sale de los bolsillos ni de Rosana Bertone, o Arcando, ni de ninguno de ellos, y este dinero va a parar para que se haga publicidad a favor del Frente Tierra del Unión, frente político conformado e impulsado por la actual mandataria provincial”.Puntualizó que el “gasto de 21 millones se debe al ejercicio actual”, dijo, al tiempo que tampoco espera ninguna nota del “canal oficial, dado que desde el 2007 vengo hablando del tema de los autos, y nunca me hicieron ninguna nota, no cuento con ellos”.