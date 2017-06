La mandataria fueguina de viaje a New York para participar junto a excombatientes del Comité de Descolonización de la ONU. La comitiva argentina estará encabezada por el flamante canciller Jorge Faurie. La Gobernadora centró sus expectativas que, a diferencia de participaciones anteriores, en esta oportunidad habrá un día y medio de reuniones diplomáticas de las que podrán estar presentes los veteranos de Malvinas. No es la primera vez que la mandataria fueguina viaja al exterior (ver)

Consultada si el camino es el diálogo con el Reino Unido, respondió que “obviamente que sí pero acá hay una cuestión que es clara, y es que Gran Bretaña tiene, en el no diálogo, también un por qué. No es casual que la no negociación genera que ellos permanezcan en el tiempo, y ante el pedido argentino ante Naciones Unidas, y mientras nosotros invocamos nuestros derechos y las resoluciones de la ONU, ellos dicen todo lo contrario. Hablan de la autodeterminación de los pueblos y tratan de desmembrar la unidad latinoamericana que hemos durante mucho tiempo conquistado con respecto a Malvinas”.

“Por eso Argentina, tiene que ser no sólo Tierra del Fuego, sino todo el país y toda la clase dirigente, tiene que ser muy sabios para saber con quién uno se sienta. Todos sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones y no las podemos ignorar”, sentenció Bertone.

Bertone nuevamente viajó a Estados Unidos para participar del Comité de Descolonización de la ONU y dijo antes de partir, que si bien no conoce personalmente al nuevo canciller Jorge Faurie, tenía “expectativas positivas” por el marco de reuniones abiertas con participación activa que tendrá la delegación fueguina.“Esto nos genera expectativas porque normalmente la provincia va, participa junto a los invitados, pero nunca hubo, como en esta oportunidad, casi un día y medio como para poder plantear el tema de una manera conjunta”.En ese sentido señaló que “en esta oportunidad este canciller, a quien reitero no conozco, estamos seguros de que Argentina tiene años y años de trabajo y dedicación de nuestro derecho soberano sobre nuestras Islas y vamos a ir en un mismo sentido”.En ese sentido dijo que “tenemos que tener el diálogo como premisa fundamental, porque así se nos ha indicado por la legislación que tenemos como país, sino porque la posición de unidad latinoamericana nos da un posicionamiento muy fuerte con respecto al Atlántico Sur y la Antártida. Ellos también quieren ir por más, no sólo se quieren quedar (en Malvinas), sino que además quieren aprovecharse de nuestros recursos naturales, pesqueros, petroleros e ir por nuestros mares del sur y si es posible quieren ir por la Antártida”.