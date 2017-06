La mamá de la bebe intoxicada con cocaína en Ushuaia (ver)

Aunque el aporte de quien podría ser considerada una testigo del hecho por la manera en que afirma las circunstancias en que se desarrollaron los acontecimientos indico que el sujeto “LE DIO YOGUR CON COCAINA” a la bebe, así mismo Cárdenas negó que el sujeto haya estado en la casa de la madre de la bebe viviendo ahí.

Gina Cárdenas tambien relato : “Ella (Camila Rolon) en ningún momento dejó a la bebé sola con él ni dejó que la alzara… Ella le pidió que le alcanzara el yogurt de la bebé que estaba en la heladera. ¡El yogurt en donde este hijo de puta colocó la cocaína!.

En defensa de su amiga también se pregunto

Rolon se apersonó ayer en las dependencias de la Comisaría Primera de Ushuaia y denunció que Ramón Juan De La Cruz, apodado “Chuga”, oriundo de la provincia de Chaco, domiciliado en el sector posterior de su terreno –en una alpina ubicada en Pontón Río Negro al 800- que el mismo día domingo en que se registró el incidente con su hija -alrededor de las 2-, este en un momento determinado cuando se encontraban en el interior de su domicilio y posterior a un evento cuyos pormenores no quiso aportar ante el personal policial, la tomo fuertemente de los brazos, ocasionándole lesiones en ambas extremidades.Las autoridades judiciales no comprenden por qué la mujer no brindó dicha información en el momento del hecho, por lo que se estima que se trataría únicamente de una estrategia legal.Recordemos que la semana próxima se cumple el plazo -10 días hábiles desde la indagatoria- para determinar la situación procesal del único detenido en la causa, donde se investiga el ingreso al hospital de una menor intoxicada con cocaína.Así lo afirmo una de las amigas de la madre en las redes sociales, identificada con el perfil de Giina Cardenassquien publicó la foto del único imputado en el hecho Ramón Juan de la Cruz León con la acusación.“¡El no comparte la vida diaria con nadie!. ¡Esa noche fue para consultar algo!. El alquila en el mismo terreno, no en la misma casa.La amiga de la madre también indico: Ese "hdp" hoy está preso. Ojalá pague por lo que hizo y se cague muriendo”.: ¿Motivos? Ninguno. ¿Estaba “pasado”? No se… cuestión que este hombre fue quien colocó la cocaína en el yogurt que consumió la bebé”.Recordemos también hasta el momento el único detenido se negó a prestar declaración indagatoria ante la Jueza del Juzgado de Instrucción Nro 2, Maria Cristina Barrionuevo.