El Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la Doctora María Cristina Barrionuevo, la cual se encuentra en etapa de investigación en el marco de la causa caratulada "Ojeda, Víctor Alejandro y otros s/lesiones graves", ordeno la detención de Ojeda como propietario del rodado que atropello a varias personas en Ushuaia (ver)

Se continúa investigando los hechos y tomando declaraciones testimoniales a una importante cantidad de personas que se encontraban en el lugar al momento del siniestro vial. Allí comenzaron a surgir diversas versiones, lo que hasta el momento, hace que la labor se vea demorada, ya que testigos indicaron que Ojeda era el conductor, otros colocan a Sergio Bailone como quien manejaba y que antes de comenzar a ser agredidos por la gente, descendió del rodado y se retiró del lugar para retornar luego; incluso colocaron a dos mujeres en la escena, las cuales nunca aparecieron ni se conocieron sus presuntas identidades.

Para el Fiscal existieron los delitos de tentativa de homicidio simple con dolo eventual : Para el fiscal Fernando Ballester Bidau, los hechos descriptos en este momento preliminar, podrían configurar los delitos de tentativa de homicidio simple, con dolo eventual (art. 79 del Código Penal), ya que el imputado circulaba en contramano a gran velocidad en el horario de salida de los concurrentes de un local nocturno, siéndole indiferente la posibilidad de ocasionar un resultado como la muerte.

Si bien aún se desconoce qué persona se encontraba al mando del vehículo, la magistrada adoptó dicha medida dado a que el automóvil era propiedad de Ojeda. Ahora se aguarda la declaración indagatoria al detenido y a Sergio Bailone, a quien se lo habría colocado en el lugar al momento del siniestro como el conductor del rodado tal como lo habiamos adelantadoPor otro lado, desde la fuerza policial se encuentran investigando la posible presencia de cámaras de seguridad en la zona a fin de poder establecer con exactitud lo ocurrido en la trágica madrugada, aunque para la Policia no quedan dudas que la persona que conducía el rodado era Bailone y no Ojeda.Entre las medidas probatorias solicitadas por el Fiscal de turno, se destaca la pericia mecánica y accidentologica sobre el rodado marca Chevrolet Celta y se cite a varios testigos que presenciaron el hecho.Las víctimas que figuran en el expediente judicial fueron identificadas como María Agustina Lobo, Sofía Aldana Oviedo y Pablo Nicolás Varela Avellaneda. No figura en el mismo Dario Maximiliano Guzman.Según se desprende del requerimiento fiscal, varias personas que egresaron del local nocturno se agolparon sobre el vehículo embistente y comenzaron a lanzar elementos contundentes contra el mismo, como así también intentaron aperturar el rodado para sacar al conductor hasta que intervinieron varias patrullas policiales que hicieron cesar la situación.Asimismo, en el lugar se presentó Sergio Gustavo Bailone, quien manifestó ser amigo de Ojeda. Por entorpecer la labor policial y encontrarse en estado de ebriedad, se lo detuvo contravencionalmente y la Jueza Barrionuevo dictó la prohibición de salida de la Provincia.